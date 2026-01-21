Partido Radical condena nombramiento de Campos como ministro de Agricultura de Kast y buscará su expulsión: "Nos da vergüenza"

El nombramiento de Jaime Campos como ministro de Agricultura del Presidente electo José Antonio Kast, generó una dura reacción en el Partido Radical.

La designación llamó la atención por tratarse de un militante de una colectividad oficialista y exministro de Justicia en el Gobierno de Michelle Bachelet.

Tras el anuncio, el futuro secretario de Estado calificó al PR como “un partido en extinción” y al Gobierno de Gabriel Boric como “el más malo desde el retorno a la democracia”.

Ante esas declaraciones, el presidente del PR, Leonardo Cubillos, expresó que "con bastante molestia hemos tomado conocimiento que el Presidente electo, José Antonio Kast, ha designado a un militante que aparece aún en los patrones del partido como ministro de Estado”.

Según dijo, la decisión constituye “una agresión a la institucionalidad del Partido Radical”, que ya había manifestado públicamente su rol de oposición democrática y dialogante.

Cubillos recordó que la colectividad había advertido con antelación su postura al Partido Republicano y al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, pero “desafortunadamente no tuvimos respuesta”.

Respecto a Campos, el dirigente fue categórico: “Lamentamos la actitud del señor Jaime Campos, en especial esa arrogancia que ya la gente no acepta. La política cambió… alguien que dejó el ministerio de Agricultura hace 20 años… haya infringido rotundamente y profundamente las obligaciones de militante”.

El presidente del PR subrayó la coherencia de su partido: “Nosotros apoyamos a Carolina Tohá en las primarias, perdimos esa elección y se definió como candidata a Jeannette Jara. No hemos apoyado en la elección presidencial a José Antonio Kast y lo que corresponde como un partido coherente es mantener una línea que defina y le dé credibilidad hacia la ciudadanía”.

En consecuencia, Cubillos informó que los antecedentes serán remitidos al Tribunal Supremo: “Hemos decidido pasar los antecedentes…adopte no solamente la medida precautoria de suspensión… y también lo que corresponde… proceda a la expulsión del señor Jaime Campos de las filas del Partido Radical”.

Finalmente, lamentó la situación ante la ciudadanía: “Nos da vergüenza, pero eso no quita que el Partido Radical… va a tener coherencia, cohesión interna y dignidad por, sobre todo. Y es por eso que nuestras directivas… han decidido un proceso de reinscripción, y esperamos que personas como Jaime Campos no estén en ese futuro partido”.

