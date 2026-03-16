Partido Nacional Libertario solicita crear comisión investigadora especial por el estallido social

El Partido Nacional Libertario (PNL) pidió crear una comisión investigadora especial por el estallido social, con el fin de "identificar a grupos y organizaciones que se encuentran operando en violación de la ley".

El presidente de la colectividad Johannes Kaiser dijo que la instancia "tendrá también como objetivo investigar la respuesta institucional a dichas agresiones y establecer si esta respuesta responde a una estrategia formulada por los actores de seguridad responsables y el nivel de cumplimiento de los objetivos de esta".

"Queremos saber hasta que punto el Estado de Chile ha sido capaz de formular una respuesta institucional a lo que ha sido la violencia política organizada por ciertos grupos, que tienen que ser todavía identificados", indicó.

Además, dijo que buscan saber "hasta que punto partidos políticos han participado de la organización de esta violencia. Queremos saber hasta que punto organizaciones no gubernamentales financiadas desde el extranjero han participado del respaldo de esta violencia".

“Tiene que haber sanción, tiene que haber control y tiene que haber una defensa del sistema democrático respecto de sus enemigos”, señaló el excandidato.

Finalmente, Kaiser planteó que “nosotros tenemos presente que esto lo debió haber aclarado hace ya bastante tiempo la Fiscalía, pero la Fiscalía parece haber sido bastante tolerante en estas materias. Cuanto menos nos hayan encontrado nada, a pesar de que existe mucha información que nos lleva a nosotros a concluir que, efectivamente, existen grupos organizados operando en contra de la tranquilidad institucional”.

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