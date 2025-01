Partido Nacional Libertario se constituye oficialmente tras conseguir las firmas necesarias en sólo 10 semanas

El diputado Johannes Kaiser anunció la conformación del Partido Nacional Libertario (PNL), tras reunir las firmas necesarias que se requieren (más de 22 mil) en sólo 10 semanas.

Acompañado de la Directiva Nacional, los coordinadores temáticos y los diputados del partido; Gonzalo de la Carrera, Cristobal Urruticoechea, Gloria Naveillan y Leonidas Romero, el presidente de la colectividad dio a conocer lo que es considerado un hito en la política chilena, al lograr juntar las firmas necesarias para su conformación en sólo 10 semanas, contando hasta el día 13 de enero con más de 22 mil firmas.

Kaiser destacó que "este logro habla de una voluntad política de base muy potente. Somos un partido que nace del esfuerzo ciudadano, sin grandes financiamientos ni favores políticos. Nuestro capital político es nuestra militancia comprometida, no los aportes de los grandes poderes económicos".

Por su parte, Camille Sigl, vicepresidenta del partido, subrayó que "este proyecto refleja el anhelo de los chilenos por recuperar la soberanía ciudadana y construir un país basado en principios de libertad, justicia y seguridad. Nos motiva la convicción de que Chile puede ser grande si devolvemos al individuo su protagonismo".

Además explicó que el PNL se estructura en torno a principios esenciales que guían su acción política; tales como: reconocer al ser humano como de creación divina, con derechos inalienables anteriores y superiores al Estado, como la vida, la libertad, la propiedad privada y la búsqueda de la felicidad.

“Nosotros además defendemos a Chile como una nación soberana, plena e independiente, organizada como una República democrática con separación de poderes, creemos en limitar el poder y tamaño del Estado para prevenir abusos contra los derechos individuales, civiles y políticos y finalmente en garantizar la libertad de pensamiento, expresión, información y culto, restringiendo su uso solo cuando promueva la violencia", expresó Sigl.

PRESENCIA TERRITORIAL Y PROYECCIONES ELECTORALES

Con más de 22 mil afiliados distribuidos en 13 regiones, el PNL ya cuenta con una sólida base territorial. Entre las cifras más relevantes se destacan 9.571 afiliados en la Región Metropolitana y casi 3.000 en Valparaíso.

El secretario general del partido, el abogado Juan Antonio Urzúa, señaló que "nuestro crecimiento territorial es un reflejo de que los chilenos quieren una alternativa política seria y comprometida con los valores de la libertad y el progreso”,

Asimismo añadió que “estamos listos para competir en todas las capitales regionales más importantes. Nuestra meta es convertirnos en una fuerza política decisiva en las elecciones venideras".

En tanto, Johannes Kaiser concluyó con una proyección optimista: “Si replicamos el apoyo recibido hasta ahora, podríamos alcanzar al menos 10 parlamentarios en nuestra primera elección. Chile necesita un partido con musculatura territorial y convicciones firmes”.

PROPUESTA Y VISIÓN PARA CHILE

El Partido Nacional Libertario centra su propuesta política en tres pilares fundamentales: seguridad, economía y cultura.

En materia de seguridad, se propone la creación de un Sistema Integrado de Defensa y Seguridad Nacional que permita la interoperabilidad entre fuerzas y agencias, con procesos actualizados y sostenibles. También busca centralizar funciones policiales para optimizar recursos y fortalecer el vínculo entre las Fuerzas de Orden y las comunidades a las que sirven.

“Sin seguridad no hay economía, sin seguridad no hay salud, sin seguridad no hay vida, por lo tanto la seguridad es un foco principal dentro de los programas que va a tener el Partido Nacional Libertario acompañando a Johannes Keiser como candidato presidencial de nuestro partido”, indicó la diputada y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Gloria Naveillan, quien añadió que "quiero agregar una cosa. Johannes habló de que faltaba Aysén. Voy el lunes, espérenme en la región de Aysén”.

En el ámbito económico, el partido se inspira en la Escuela Austriaca de Economía, promoviendo la reducción de impuestos, la transparencia fiscal y el fomento del emprendimiento. Víctor Espinoza, encargado del área económica, afirmó que "queremos un Chile competitivo a nivel global, donde el ahorro y el emprendimiento sean motores del desarrollo".

En el ámbito cultural y educativo, el PNL denuncia la “instrumentalización ideológica” del sistema educativo y aboga por la excelencia académica y la meritocracia.

Ricardo Ramírez, coordinador temático, expresó que "la educación debe formar ciudadanos libres y responsables, no ser funcional al socialismo ni al dogma globalista".

Finalmente, el presidente del Partido Nacional Libertario concluyó su anuncio con una invitación a todos los chilenos: “Nuestro partido es una respuesta al deterioro institucional y económico de la última década. Proponemos un camino de libertad, igualdad ante la ley y progreso para todos”.

