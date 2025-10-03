Partido Nacional Libertario presentó una querella contra el ministro Cordero por caso de Bernarda Vera

El Partido Nacional Libertario (PNL) presentó una querella en contra del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por el caso de Bernarda Vera.

La mujer figura entre las personas detenidas desaparecidas en Chile, pero según reveló un reportaje, fue encontrada con vida en Argentina.

Maximiliano Murath, abogado que presentó la acción a nombre del PNL, detalló que la acción judicial se presentó este jueves ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La querella contra Cordero, específicamente, es por su eventual responsabilidad penal en el delito de prevaricación administrativa por omisión.

"El día de ayer se presentó ante el séptimo juzgado de garantía a Santiago una querella criminal por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales respecto a la señora Bernarda Vera Contardo, estipulada en el artículo 470, número 8 del Código Penal, y también una acción criminal en contra del exministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, por eventual responsabilidad penal en el delito de prevaricación administrativa por omisión, y también en contra de la jefa del programa de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Paulina Zamorano, por el delito de prevaricación administrativa por omisión, estipulado en el artículo 228 del Código Penal", detalló el profesional.

“Nos parece grave el hecho de ocultar y de no denunciar a la Fiscalía y a los jueces la información de que una persona que al parecer había sido calificada como detenida desaparecida por la Comisión Rettig estaba viva y que producto de eso se estaba obteniendo fraudulentamente una pensión para un tercero que es un familiar”, criticó Murath.

Por su parte, el vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski, sostuvo: “Estamos acá para informarles sobre una querella presentada el día de ayer por los hechos gravísimos que informó un canal de televisión sobre la señora Bernarda Vera Contardo, que está incluida en el informe Rettig como detenida y desaparecida y que estaría en Argentina viva”.

“Es importante que estos fraudes no sigan ocurriendo”, agregó.

