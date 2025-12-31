Partido Nacional Libertario desdramatiza críticas por "líneas rojas": "Se trata de defensa de principios"

Juan Antonio Urzúa, secretario general del Partido Nacional Libertario, abordó la reunión que sostuvo Johannes Kaiser con el equipo del Presidente electo, José Antonio Kast y la polémica por las “líneas rojas” fijadas por la colectividad a la hora de integrar el próximo gobierno.

En diálogo con Radio Agricultura, el dirigente explicó que “nuestro presidente Johannes Kaiser acudió a esta reunión para manifestar nuestra intención de carácter institucional del PNL a aportar al futuro gobierno del Presidente Kast”, comentó.

“Se hizo en términos de buena fe, señalando cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros principios. Tenemos una gran confluencia de ideas en las que se puede actuar, manteniendo nuestra autonomía”, resaltó.

“Más que diferencias con el Partido Republicano, son muchos los puntos que nos unen. Yo me puedo centrar en materia de gobierno de emergencia que ha hablado el presidente Kast, y lo que muchos chilenos anhelan, cuestiones de las que ya se cansaron”, declaró.

Mientras que al abordar la polémica por las “líneas rojas” fijadas por el partido, aseguró que “nosotros entendemos que cuando estamos en política, nosotros tenemos un gran desafío. Esto se trata de defensa de principios que deben ser aplicados a realidades cambiantes”.

“De la misma manera entendemos que cuando se actúa en política, en una realidad determinada, tenemos que testear esos principios y buscar aplicarlos de la mejor manera en nuestra sociedad”, sostuvo.

“Nosotros entendemos que ideas de libertad, de defensa de la patria, de amor por Chile, de atacar a la delincuencia, el narcotráfico, son cuestiones en las que todos nosotros estamos de acuerdo”, añadió.

“Esas líneas rojas vienen dadas por la realidad en que actualmente nos encontramos y lo que necesitamos es aplicar, como lo señaló el Presidente Kast, un gobierno de emergencia, aplicando todas estas medidas para poder mejorar la situación en la que nosotros nos encontramos”, declaró.

“Entonces, líneas rojas son cuestiones que compartimos de gran manera con el gobierno del presidente Kast”, sentenció.

Respecto a las críticas por poner presuntamente “trabas” a la colaboración con el próximo gobierno, Urzúa explicó que “más que buscar trabas, lo que nosotros hemos hecho es formalmente plantear de qué manera podemos apoyar”.

“No vemos trabas en ello, sino que lo que vemos es una voluntad de poder trabajar con total sinceridad”, finalizó.

PURANOTICIA