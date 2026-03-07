María Corina Machado confirma visita a Chile para el cambio de mando

La líder opositora venezolana María Corina Machado confirmó que viajará a Chile para participar en el cambio de mando presidencial que se realizará los próximos 11 y 12 de marzo.

La información fue dada a conocer por la vocería de la dirigente, que indicó que Machado recibió una invitación especial del presidente electo José Antonio Kast para asistir a las ceremonias oficiales.

De acuerdo con lo informado, su visita se enmarca en las actividades protocolares del traspaso de mando, que marcará el inicio del nuevo gobierno en Chile.

Durante su estadía en el país también está previsto que participe en otras actividades públicas, además de asistir a los eventos vinculados a la ceremonia presidencial.

Entre ellas se contempla su presencia en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera, iniciativa impulsada por la Universidad del Desarrollo junto a la familia del exmandatario.

Por ahora, el equipo de la dirigente venezolana señaló que los detalles completos de su agenda en Chile serán informados próximamente a través de sus canales oficiales.

