Partido de la Gente evalúa su postura frente al balotaje: “Todas las alternativas están abiertas"

El sorpresivo desempeño de Franco Parisi en la primera vuelta presidencial -obtuvo el tercer lugar con el 19,17% y más de 2,5 millones de votos- generó un nuevo escenario político para el Partido de la Gente (PDG).

Como consecuencia, su presidente, Rodrigo Vattuone, anunció en Tolerancia Cero de CNN Chile que la colectividad se pronunciará “a su debido tiempo” respecto del balotaje del 14 de diciembre, en el que se enfrentarán Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Las declaraciones del diputado electo Javier Olivares, quien aseguró que “la mayoría de los diputados del partido va a votar por Kast”, motivaron la respuesta del timonel: “no sé, tengo la primera reunión con los parlamentarios, la estamos coordinando hoy, nosotros no teníamos una varita mágica para ver quién iba a pasar a segunda vuelta, esto fue ayer (domingo)”.

Vattuone subrayó que “vamos a dialogar” y que “puede haber cuatro alternativas: puede ser el apoyo a un candidato o a otro, puede ser nulo, blanco o libertad de acción, hay varias. Todas las alternativas están igualmente abiertas”.

La definición, explicó, dependerá de criterios programáticos. “Me encantaría que el Presidente de la República renunciara a su dieta presidencial, ya está bueno con los abusos de la clase política y de los beneficios”, señaló.

También mencionó la rebaja del sueldo parlamentario y el fortalecimiento de Carabineros e Investigaciones como prioridades. “Estoy hablando de proyectos reales, que los chilenos nos señalaron, que están escritos en el programa de Franco Parisi y es la conexión que tenemos con la gente”, concluyó.

PURANOTICIA