Director ejecutivo de Pulso Ciudadano advierte que a Jara "no le alcanza" aunque sume el 100% del votante de Parisi para la segunda vuelta

El resultado de Franco Parisi en la primera vuelta presidencial no sorprendió al equipo de Pulso Ciudadano. Según su director ejecutivo, Ramón Cavieres, desde octubre ya proyectaban al candidato del PDG en un sólido tercer lugar, gracias a un método que incorpora paneles digitales online con alta penetración en segmentos bajos.

En entrevista con radio Pauta, Cavieres explicó el perfil del votante Parisi: grupos socioeconómicos C3, D y E, sin identificación política y con una desconfianza persistente hacia las élites.

“Es una persona totalmente crítica del sistema político y muy crítica de las élites”, señaló. Ese mismo segmento, históricamente distante de las urnas, entró con fuerza al escenario electoral con el voto obligatorio.

La consecuencia fue la conexión de Parisi con lo que Cavieres denomina “Chile profundo”, mediante un discurso “centrado en problemas cotidianos como costo de la vida, salud, pensiones y educación. Ese relato, que describe como populista pero efectivo, permitió al candidato penetrar más allá de su bastión en el norte hacia comunas populares de la región Metropolitana y sectores del sur”.

De cara a la segunda vuelta, el analista advirtió que “un 40% del votante de Parisi podía ir a Jara, pero incluso si fuera el 100% no le alcanza”. El resto se distribuye entre Kast, votos nulos o abstención. Para Cavieres, los votos “no tienen dueño y responden a necesidades concretas más que a alineamientos ideológicos”.

Por ello, conquistar ese electorado exigirá tres condiciones: “Visitar la calle, visitar el mundo digital y conectar con las grandes necesidades del Chile real”. Y aunque Parisi sea fuerte en redes, concluyó con una advertencia: “Hay que tener cuidado con el populismo; el punto es qué elementos se pueden traducir en políticas sociales serias”.

PURANOTICIA