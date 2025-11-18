Contraloría detecta que habría más de 500 obras públicas que quedaron sin terminar en la última década

La Contraloría General de la República dio a conocer su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°17, que analizó en el Sistema de Registros de Obras GEO-CGR (SISGEOB) un total de 166.786 obras públicas entre enero de 2015 y mayo de 2025.

Durante ese período se identificaron 812 procesos de contratación (licitaciones públicas, privadas y tratos directos), por un monto de inversión de $1,02 billones, en los que se detectó un término anticipado del respectivo contrato de obra. De aquellas, 517 registradas con paralización de proyectos no aparecen como recontratadas.

Para este análisis, la Contraloría recabó información de los servicios públicos que utilizan Mercado Público respecto de inversiones en obra pública y registrada en el Sistema de Registro de Obras GEO-CGR (SISGEOB), cuyo objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos y apoyar el ejercicio de las funciones fiscalizadoras de la CGR.

Dentro de los servicios con mayores montos de inversión con obras sin finalizar están: el Servicio Metropolitano Sur con 3 obras, por un monto total de $279.547.105.000; Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 67 obras por 49.117.609.637; Serviu del Biobío, con 18 proyectos, por un total de $40.441.011.945.

Asimismo, se detectó que en 2021, conforme a dicho registro, quedaron paralizadas sin recontratación de obras un total de 78 proyectos; en 2022, 67 iniciativas; en 2023, 45; en 2024, 34; mientras que este año se registró la paralización de una obra sin recontratación.

RECONTRATACIÓN DE OBRAS

Por otro lado, en el análisis de la CGR se encontraron 295 obras, por un monto de $312.642.000.000, registradas con paralización de trabajos que tuvieron recontrataciones en un promedio de 17 meses. De dichos proyectos, 13 poseen registro de recontrataciones por montos mayores al 50% del valor original, detectándose -incluso- que fueron de hasta 3,3 veces el monto inicial del trabajo.

La Junji posee 70 proyectos por un total de $59.406.189.166 que tuvieron, según lo registrado en SISGEOB, paralización de trabajos que luego fueron recontratados; la Dirección de Arquitectura de la región Metropolitana, tiene 5 obras por $44.630.670.000; la Dirección de Arquitectura de la región de O’Higgins, cuenta con 3 obras por $24.262.828.000; mientras que el Servicio de Salud de Reloncaví, tiene 2 obras por un monto de $14.345.610.000.

En 2020 fueron registradas las recontrataciones de 34 proyectos; en 2021, 33; en 2022, 18; en 2023, 11; en 2024, 4; mientras que este año no se registraron obras con recontratación.

ACCIONES DERIVADAS

Tras las situaciones detectadas, la CGR efectuará una fiscalización a las 13 obras que aparecen registradas con recontrataciones mayores al 50% sobre el monto original, y de las 3 obras recontratadas con la misma empresa, además de aquellas otras que resulten pertinentes.

Lo anterior, sin perjuicio de que además se requerirá a los servicios públicos respectivos que informen pormenorizadamente acerca del estado de las obras con registros de término anticipado que presuntamente, no han sido recontratadas y la actualización de la información registrada en el Sistema de Registro de Obras (SISGEOB).

