Efecto Parisi: Jara propone límite de $5 millones a sueldos de confianza política

El resultado de la primera vuelta presidencial llevó a Jeannette Jara, candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, a evaluar la incorporación de propuestas de Franco Parisi.

En entrevista con Radio Cooperativa, explicó que el líder del PDG “apuntó a cosas que son bien esenciales y que es el bolsillo, sobre todo la clase media de este país (...) algunas las vamos a tomar, otras las teníamos ya consideradas, pero en particular en el tema de los sueldos de los funcionarios de confianza”.

Como consecuencia, anunció: “Vamos a restringir los sueldos de los funcionarios políticos a cinco millones de pesos brutos (...) le digo desde ya que ni siquiera piense en postularse a algún tipo de responsabilidad”.

La definición de su programa también la llevó a marcar distancia con el Presidente Gabriel Boric: “No corresponde que me esté dando consejos (...) somos personas distintas y vamos a encabezar gobiernos también distintos”. Y agregó: “Siendo Presidente de la República, lo mejor que puede hacer es continuar con el mandato que la gente le dio (...) ¿Cómo se va a meter en una campaña si es el Presidente de la República?”.

En paralelo, Jara cuestionó al coordinador económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, por su rol en casos de colusión: “En el de los pollos, él estuvo en el modelo de la colusión (...) y en el de los medicamentos, él salió a defender una de las farmacias, asegurando que ‘no existen indicios de corrupción en este mercado’. La colusión sí existió y así fue declarada por los tribunales de justicia”.

La candidata contrastó su gestión como ministra con la trayectoria parlamentaria de Kast: “Fui ministra tres años, presenté 35 proyectos de ley, 27 o 28 se aprobaron (...) logramos recuperar 580 mil puestos de trabajo perdidos en la pandemia y reducir la informalidad laboral al 26%”. En cambio, dijo: “Kast fue diputado 16 años y sus proyectos fueron de dar nacionalidad por gracia a empresarios, de erigir monumentos, del día de no sé qué”.

Finalmente, Jara enfatizó: “Yo voy a diferenciarme de José Kast con las propuestas que tenemos en nuestro programa, con mi experiencia, con mi liderazgo (...) A diferencia de José Kast, a mí me interesa no solamente perseguir al que vende droga en una esquina parado, sino que a los peces gordos y levantar el secreto bancario”.

