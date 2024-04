Partido de la Gente da libertad de acción a sus diputados en la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara

El Partido de la Gente (PDG) dio libertad de acción a sus diputados para la elección de mesa de la tarde de este lunes en la Cámara, pero también anunció que no votará por el oficialismo y dio por terminado el acuerdo de 2022.

Luego de una reunión telemática de la comisión política realizada la noche de este domingo se acordó la libertad de acción y, además, se rechazó la oferta del oficialismo de una vicepresidencia para un primer período y la presidencia de la Cámara a futuro.

Al respecto, la diputada Karen Medina señaló a La Tercera que “este nuevo acuerdo no es malo. Si uno lo evalúa, tenemos más cargos que lo que tenía el acuerdo original. Pero las bases deciden que no, que no vamos a ceder, que esa fue siempre la postura”.

Añadió que “nosotros mantuvimos por dos años un acuerdo, que nos costó el desarme de la bancada y que al final nosotros hemos cumplido siempre la palabra y es lo que pedíamos hoy día. Así es que no, se rompió el acuerdo, el Partido de la Gente no va a seguir en ese acuerdo. Se rompió y ya no vamos a votar por el oficialismo”.

LA ELECCIÓN

A las 17 horas de este lunes, la sala de la Cámara de Diputados elegirá a la nueva mesa directiva que reemplazará a los ya renunciados presidente Ricardo Cifuentes (DC) y las vicepresidentas Carmen Hertz (PC) y Daniella Cicardini (PS). La expectativa es alta debido a que el oficialismo podría sufrir una nueva derrota como en el Senado.

Los últimos sondeos arrojan un empate entre oficialismo y oposición, por lo que ninguna fuerza tendría la mayoría absoluta (78 de los 155 de diputados).

En el caso de que el quorum no se alcance, los nombres más votados pasan a una segunda vuelta, donde el candidato que tenga la mayoría de los votos gana. Si es que no se define en estas dos instancias, se resuelve a la suerte.

La candidata de la oposición es la diputada Joanna Pérez (Demócrata), que cuenta con los seis legisladores de Demócratas, 22 RN, 22 UDI, cuatro Evópoli, 12 republicanos, el diputado Rubén Oyarzo (ex-PDG) y algunos votos de la bancada de parlamentarios del Partido Social Cristiano e Independientes.

Mientras que la carta del oficialismo debería salir del Partido Comunista, que contaría con el respaldo de 16 miembros de la bancada PC-FRVS y Acción Humanista, 22 del Frente Amplio, 13 socialistas, ocho de la bancada del PPD, cinco liberales, tres radicales y cinco DC.

