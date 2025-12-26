Partido de Kaiser reconoce que influencer enviado a prisión por explotación sexual infantil les "prestó servicios a honorarios"

El Partido Nacional Libertario, que lidera el diputado Johannes Kaiser, negó cualquier relación con el influencer Jorge Morales Iter, más conocido como Jorge Matter, quien este jueves 25 de diciembre quedó en prisión preventiva en Iquique tras ser detenido y formalizado por delitos de explotación sexual infantil, abuso sexual y violación.

En una declaración pública, la colectividad expresó que Morales Iter "no ha sido ni es funcionario, trabajador ni asesor del Partido Nacional Libertario".

No obstante a aquello, sí reconocieron que "dicha persona prestó servicios a honorarios, de manera puntual y acotada, consistentes exclusivamente en reparto de flyers durante la campaña de un candidato a diputado, sin desempeñar ningún tipo de funciones vinculadas con nuestro partido aparte de las actividades ya indicadas, pues la persona tampoco es militante".

"Cualquier afirmación que sugiera una relación laboral, orgánica o de colaboración permanente con el partido es incorrecta, carece de sustento y no ha sido ratificada con el propio partido, por lo que solicitamos su debida rectificación", añadió la colectividad.

"El Partido Nacional Libertario condena categóricamente cualquier delito y en particular aquellos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes, y reafirmamos nuestra total disposición a colaborar con las autoridades competentes en todo lo que sea necesario", enfatizó.

LA DENUNCIA

Morales Iter -quien en las últimas elecciones colaboró activamente en las campañas de Johannes Kaiser y Álvaro Jofré –de acuerdo a Radio ADN– fue detenido por el OS9 de Carabineros en el marco de una investigación tras la denuncia efectuada por un centro de atención de menores de Iquique.

En la audiencia, la fiscal de Iquique, Camila Albarracín, expuso que entre 2021 y 2025 el imputado conoce a la víctima, de 13 años al momento de los hechos, "la contacta y comienza a insinuarse de manera sexual, donde posteriormente le suministra droga, en distintas dosis, y también procede a realizar acciones de significación sexual".

“Asimismo, en al menos tres ocasiones la víctima quedó inconsciente e incapacitada para oponerse, instancias en las que el imputado realizó tocaciones, abusos sexuales y violación”, añadió.

La denuncia fue realizada en mayo por el centro de protección infantil, lo que permitió iniciar la investigación. Con las pruebas reunidas, se ejecutaron allanamientos en dos domicilios, incautando utensilios con restos de ketamina y bolsas con 2,6 gramos de la droga conocida como “tussi”.

Albarracín advirtió que “no se descarta tampoco la existencia de nuevas víctimas. Se entregó ese detalle no solo por la víctima, sino que también por los distintos organismos de atención a la víctima, psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas, que entregaron detalles de la existencia de otras víctimas”.

Además de decretar la prisión preventiva, el Juzgado de Garantía de Iquique fijó un plazo de 150 días para la investigación.

PURANOTICIA