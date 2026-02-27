Detenido se fuga de la 47ª Comisaría de Las Condes y se inicia investigación

Un hombre de unos 30 años, acusado de robo de accesorios de vehículos, escapó por la parte posterior de la comisaría.
Carabineros confirmó que un detenido escapó desde uno de los calabozos de la 47a. Comisaría de Las Condes, por lo cual se inició una investigación administrativa.
Se trata de un sujeto de unos 30 años, sin antecedentes penales, que estaba detenido por robo de accesorios de vehículos en un supermercado y a la espera de pasar a formalización.
Según se informó, el detenido logró escapar por la parte posterior de la comisaría y, a pesar de que se realizó un operativo, no pudo ser recapturado.
A raíz de lo anterior se inició una investigación administrativa para establecer responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias si corresponden. También se informó a la Fiscalía Metropolitana Oriente.
