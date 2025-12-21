Partido Comunista reconoce fallas internas y de coordinación tras triunfo de Kast

El Partido Comunista (PC) inició un proceso de autocrítica interna tras la derrota del oficialismo en la última elección presidencial, que dio como ganador a José Antonio Kast, del Partido Republicano. El análisis se realizó durante el X Pleno del Comité Central, instancia en la que se abordaron las razones del resultado adverso frente a la candidatura de Jeannette Jara, de Unidad por Chile.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, destacó el respaldo del partido a la exministra, valorando su rol en la campaña y reconociendo que se trató de una votación histórica para el sector progresista y para el propio partido. No obstante, subrayó que el triunfo del candidato republicano fue contundente y que el resultado debe ser asumido sin relativizaciones ni evasiones.

Al abordar las causas del revés electoral, Carmona sostuvo que “no hay un solo factor”, señalando que la derrota responde a causas multifactoriales. En ese sentido, indicó que el PC realizará una revisión crítica de su propio desempeño, abriendo un debate interno que abarcará desde las bases partidarias hasta la dirección nacional.

Finalmente, el timonel comunista apuntó a otros elementos que influyeron en el resultado, como la coordinación entre los partidos del bloque, posibles debilidades en la propuesta programática, la estructura del comando de campaña, la simultaneidad con la gestión del Gobierno y el contexto internacional, asegurando que todos estos aspectos serán considerados en la evaluación política que se desarrollará en las próximas semanas.

PURANOTICIA