Partido Comunista reafirma su apoyo a la reforma previsional pese a tensiones internas

En un encuentro marcado por el tradicional caldillo de congrio que el Partido Comunista (PC) ofrece a la prensa cada 1 de enero, la colectividad reiteró su apoyo al proyecto de reforma previsional impulsado por La Moneda. Sin embargo, el debate interno no estuvo exento de matices, reflejando las tensiones sobre las concesiones necesarias en el Congreso Nacional.

El presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, señaló que "la campaña millonaria que ha desatado la AFP a través de los medios de comunicación, incluyendo la televisión abierta, no la pagan ellos, la pagan las y los trabajadores que ahorran (...). Finalmente, existirá el momento en que construyamos correlación con inteligencia y con sentido de justicia para que superemos esa herencia del tiempo de dictadura”.

Este posicionamiento contrasta con las declaraciones del exalcalde Daniel Jadue, quien recientemente expresó en X que “es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP. #No+AFP”. Su postura fue respaldada por parlamentarios como Nathalie Castillo, Carmen Hertz, Lorena Pizarro y Matías Ramírez, quienes han llamado a evaluar alternativas.

En tanto, Pizarro, jefa de bancada del PC, subrayó que "el objetivo central de avanzar en una reforma de pensiones tiene que ver con que se debe terminar con (...) las ganancias exorbitantes de las AFP (...) y que en Chile no pueden seguir existiendo pensiones de miseria (...). Si esas dos condiciones no están en el centro de los acuerdos (...) es mejor no avanzar”.

A pesar de las diferencias internas, Carmona fue enfático al señalar que la posición oficial del partido está representada por Bárbara Figueroa, secretaria general, y por él como presidente. Además, reconoció que el proyecto actual no cumple totalmente con las aspiraciones programáticas del PC debido a la correlación de fuerzas en el Congreso y a lo que calificó como un “abuso antiético” de la derecha para bloquear políticas públicas transversales.

“El Partido Comunista no se pierde (...). Todo lo que implique que de verdad nos resolvemos un aumento de las pensiones ahora, debe ser respaldado por nosotros como partido”, concluyó Carmona, reafirmando el compromiso de la colectividad con mejorar las condiciones de los jubilados, aunque ello implique aceptar ciertos compromisos en el contexto legislativo actual.

PURANOTICIA