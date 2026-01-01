Partido Comunista reafirma rol de la movilización social tras balance de inicio de año

En el marco de su tradicional encuentro de inicio de año con los medios de comunicación, el Partido Comunista (PC) realizó este jueves un balance político marcado por un llamado a la unidad social, junto con una firme defensa de la legitimidad de las movilizaciones como parte esencial de la vida democrática del país.

La actividad se desarrolló en la Casa Michoacán de Los Guindos, en la comuna de La Reina, y fue encabezada por el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, acompañado por integrantes de la comisión política y autoridades electas. Durante su intervención, el timonel comunista realizó una lectura crítica del escenario internacional, advirtiendo sobre los conflictos globales y reiterando su llamado a la paz, al término de la violencia en Gaza y al levantamiento de las sanciones contra Cuba.

Carmona también cuestionó recientes acciones de Estados Unidos en la región, especialmente en el Caribe y en relación con Venezuela, instando al gobierno chileno y al presidente electo a reforzar una política exterior basada en la no intervención y el respeto al derecho internacional. “Convocamos a bregar activamente por la paz y el fin de las guerras”, subrayó.

En el plano interno, el presidente del PC puso el acento en las demandas sociales pendientes, llamando a una acción unitaria para enfrentar problemáticas como el crimen organizado, el narcotráfico, los bajos salarios, la inestabilidad laboral, las listas de espera en salud, el acceso a pensiones dignas, la vivienda y la migración, enfatizando que estos desafíos requieren consensos amplios y soluciones estructurales.

Finalmente, al abordar el debate generado por el llamado a la movilización social frente al próximo gobierno, Carmona defendió la protesta como un factor democrático legítimo, recalcando que los movimientos sociales deben ser autónomos e independientes de partidos y gobiernos. Si bien reafirmó el respeto del PC por el resultado electoral, sostuvo que la movilización ciudadana “constituye corriente de opinión y es un componente esencial de la democracia”, cerrando así un mensaje centrado en la convivencia democrática, el pluralismo y la unidad social.

PURANOTICIA