Partido Comunista no respalda acusaciones de alcalde Jadue al Frente Amplio y al Consejo de Defensa del Estado: “no la comparte”

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, recalcó este viernes que el Partido Comunista no ha validado las acusaciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), de una operación del presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, quien “es del Frente Amplio”, según recalcó el jefe comunal.

En entrevista con CNN Chile, Latorre expresó que “no comparto esas opiniones, porque en el fondo se cuestiona una institución. Acá el presidente del CDE no se querella en una causa de manera unilateral, o por un capricho o por una supuesta operación política”.

“A mí no me parece que haya que enlodar o cuestionar una institución que además necesitamos, que es una institución autónoma que si bien el presidente del CDE es nombrado por el Presidente de la República, pero en el fondo actúa de manera autónoma y defendiendo los intereses del Estado y por tanto cuando decide querellarse, lo hace también, insisto, con decisiones que son colegiadas”, añadió.

También dijo que “acá hubo una decisión del CDE de manera unánime y de manera colegiada con los antecedentes a la vista por parte del Ministerio Publico, la solicitud de formalización que hace el Ministerio Público, y esa es la querella que presenta el CDE”.

“Él reclama que es inocente, el PC dice y lo respalda que es inocente, bueno, eso tendrá que demostrarlo en el proceso judicial, donde él por cierto, tiene derecho a la defensa y a un debido proceso”, agregó.

“Creo que no corresponde seguir escalando en esas declaraciones porque además tampoco han sido respaldadas por el PC (…) creo que no corresponde escalar una opinión que es personal de Daniel Jadue y que no la comparte, creo que nadie, en el Frente Amplio ni en el oficialismo”, enfatizó.

“Ahora, insisto, ni la formalización ni la querella del CDE, dan cuenta de una condena a priori, eso tendrá que demostrarlo en el proceso de investigación y Daniel Jadue tendrá el derecho de defenderse”, concluyó Latorre.

PURANOTICIA