Partido Comunista insistirá en proyecto de ley de royalty portuario pese a haber sido declarado inadmisible

El diputado del Partido Comunista (PC) Luis Cuello y el resto de su bancada insistirán en el proyecto de ley de royalty portuario, pese a que fue declarado inadmisible.

Según consignó El Mercurio, Cuello dio a conocer que se reunió “con el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), para conversar respecto de la tramitación del proyecto de ley de royalty portuario que presentamos y él me ha indicado que corresponde que se vote el día lunes 15 de septiembre en la sala”.

La propuesta, que corre en paralelo a otra con similares objetivos y que patrocina el senador del Frente Amplio (FA) Juan Ignacio Latorre, busca establecer un impuesto de US$1 por tonelada de carga transferida a las navieras que importan y exportan productos.

El diputado Cuello invitó “a todos los parlamentarios y parlamentarias a aprobar, a apoyar que este proyecto de ley se tramite para que los puertos aporten económicamente y puedan financiar proyectos de seguridad, de salud, de recuperación de la educación pública en nuestras ciudades puerto”.

PURANOTICIA