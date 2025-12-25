Partido Comunista define estrategia para impedir proyección del gobierno de Kast más allá de cuatro años

El último pleno del Comité Central del Partido Comunista entregó ayer sus conclusiones sobre los resultados de la elección presidencial y la estrategia que seguirá el PC frente al Gobierno de José Antonio Kast. Se definió como estrategia impedir su proyección más allá de los cuatro años de gobierno y "crear las condiciones políticas" con ese fin.

"En el plano presidencial hemos sufrido una dura derrota. No solo por los porcentajes obtenidos por la candidatura del campo democrático y transformador, sino, fundamentalmente, porque ha triunfado una opción de ultraderecha. El resultado representa un hecho político de enorme preocupación: hasta hace no mucho tiempo habría sido impensable que una figura que reivindicó abiertamente la dictadura pudiera alcanzar la Presidencia de la República mediante elecciones democráticas, y más aún bajo un sistema de voto obligatorio, con una participación electoral históricamente alta", señala el informe del pleno.

"Este resultado no puede ser comprendido únicamente desde la lógica tradicional izquierda derecha. En la política chilena se ha instalado con fuerza un clivaje pueblo–élite, que hoy domina el escenario político y el sentido común de amplios sectores populares. Este eje ha sido capitalizado con eficacia por candidaturas como las de Kast, Kaiser y Parisi, que —desde distintas posiciones ideológicas— han logrado presentarse como expresiones de una supuesta rebeldía contra las élites políticas, económicas y culturales, aun cuando en los hechos representen proyectos profundamente conservadores o funcionales al orden neoliberal", añade.

"Este fenómeno interpela directamente a los partidos políticos tradicionales y, en particular, a aquellos que han optado por actuar sin coaliciones amplias, sin anclaje social suficiente o sin una articulación sólida con las demandas populares. La fragmentación del campo popular y democrático, la debilidad de proyectos colectivos y la ausencia de una narrativa común han facilitado que discursos antipolíticos y personalistas ocupen ese vacío, erosionando la confianza en la organización política como herramienta de transformación", agrega.

También expresa que "debemos mirar de frente la realidad, asumir con responsabilidad esta derrota y evitar cualquier autoengaño. Solo desde una evaluación honesta, crítica y autocrítica podremos extraer las conclusiones necesarias para fortalecer las luchas democráticas futuras y construir las condiciones políticas y sociales que impidan que la ultraderecha se proyecte más allá de un período, y que permitan reabrir un horizonte de transformaciones profundas al servicio del pueblo de Chile".

En cuanto a la estrategia a seguir, afirma que "el principal desafío político del Partido Comunista de Chile en el momento histórico actual es impedir que la tendencia de derechización y autoritarismo que hoy se expresa electoralmente se proyecte en el tiempo. En concreto, se trata de evitar que un proyecto político que asume y profundiza los pilares ideológicos, económicos y culturales que sustentaron la dictadura cívico militar logre consolidarse como un nuevo régimen de largo plazo".

"Este desafío no es solo coyuntural, sino profundamente estratégico y dialéctico. Impedir la proyección de ese proyecto implica, al mismo tiempo, crear en el corto plazo —en el horizonte inmediato de los próximos cuatro años— todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses", advierte.

"Un pueblo fuerte en los territorios, desde abajo, con unidad social real, con frentes sociales activos, sindicatos, organizaciones gremiales y comunitarias, capaz de expresar esa fuerza también en el plano electoral. No se trata de esperar los ciclos electorales para activar al pueblo, sino de comprender que la disputa electoral es una consecuencia —no la causa— de la acumulación social y política", enfatiza el informe del PC.

