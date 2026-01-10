Partido Comunista conmemora la revolución cubana y anticipa una oposición dura al gobierno de Kast

Un amplio despliegue político e ideológico ha iniciado el Partido Comunista (PC) tras la contundente derrota sufrida en la elección presidencial, en la que su candidata Jeannette Jara perdió frente a José Antonio Kast por más de dos millones de votos. La colectividad parece dejar atrás el repliegue táctico de campaña para proyectar un nuevo ciclo de oposición.

En ese contexto, el PC conmemoró el 67° aniversario de la revolución cubana con un acto realizado en la Universidad de Chile, donde se exaltó la figura de Fidel Castro y la experiencia del régimen castrista como referencia política. La actividad contó con la presencia del presidente del partido, Lautaro Carmona, y estuvo marcada por consignas y símbolos asociados al proceso revolucionario.

Durante su intervención, Carmona afirmó que “la experiencia cubana es una de las referencias que estimulan las luchas por transformaciones profundas”, subrayando que, si bien no existen modelos únicos, sí hay procesos históricos que sirven como inspiración ideológica para el proyecto comunista.

Paralelamente, el PC impulsa una escuela de verano orientada a enfrentar el avance de la “ultraderecha”, instancia organizada por el instituto ICAL, estrechamente vinculado al partido. El programa contempla el estudio de “categorías marxistas”, además de exposiciones de dirigentes y académicos nacionales e internacionales, entre ellos el político español Pablo Iglesias, crítico de los sectores conservadores.

En el plano legislativo, la futura bancada comunista —compuesta por 11 diputados— ya anticipa una oposición firme al próximo gobierno. Esta semana, parlamentarios del PC ingresaron una reforma constitucional para limitar el alcance de la política exterior de la administración de Kast, señal clara de que el partido busca asumir un rol activo y confrontacional desde el Congreso a partir del 11 de marzo.

