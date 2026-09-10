Partido Comunista anuncia "gran movilización cívica" para este viernes 11 de septiembre

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, anunció una "gran movilización cívica" con motivo de los 53 años del golpe militar este viernes 11 de septiembre, el primero del Gobierno de José Antonio Kast.

En entrevista con La Tercera, el timonel del PC adelantó una "gran movilización cívica, política, democrática de la izquierda con un gobierno tan de ultraderecha".

"Vamos a demostrar lo que es nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos, nuestra solemnidad en cumplir compromisos que son de la formación de las personas", añadió.

Ante la posibilidad de anuncios de indultos, Carmona señaló que los crímenes de lesa humanidad "no son amnistiables, no son indultables, no son motivos de beneficio carcelario".

Respecto al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, el presidente del PC sostuvo que "es una intervención abierta y grosera. Le falta el respeto absolutamente a la contraparte, que en este caso es el Gobierno que representa a Chile y, en una cosa muy desafiante, ordena políticas que tienen que ver con la vida interna del país".

Y acerca de las declaraciones del presidente argentino Javier Milei, consideró que el Presidente Kast "fue débil, no pensó que está representando a un país entero, que tiene izquierda, que incluye a Allende, aunque no le guste, que incluye 17 años de dictadura y tiene víctimas".

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