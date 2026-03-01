Partido Comunista advierte riesgo global tras ataques de EE.UU. e Israel contra Irán

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el Partido Comunista de Chile (PCCh) expresó su preocupación por los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán durante la madrugada del sábado, advirtiendo un riesgo global para la paz mundial.

A través de una declaración pública, la colectividad afirmó que estas acciones militares “no sólo agreden a un país, sino que ponen en jaque toda la región”, alertando sobre un escenario que podría alcanzar un punto límite en materia de estabilidad internacional.

En el mismo documento, el partido sostuvo que Estados Unidos e Israel “ratifican el profundo desprecio por la arquitectura del diálogo mundial”, acusándolos de debilitar los mecanismos de resolución pacífica de controversias establecidos por la comunidad internacional.

La declaración también incluyó críticas al gobierno israelí, al que acusó de haber cometido “un genocidio” en tiempos recientes, y cuestionó a Estados Unidos por mantener el bloqueo a Cuba, vinculando estos hechos con una política exterior que califican como intervencionista.

Desde el PC enfatizaron que los pueblos y gobiernos del mundo deben condenar los ataques y promover una salida que restablezca la estabilidad global, defendiendo la autodeterminación de los países en el marco de los organismos multilaterales.

La postura se da en el contexto de la denominada “Operación Furia Épica”, acción militar impulsada por Estados Unidos junto a Israel que tendría como objetivo debilitar la capacidad militar iraní y propiciar un eventual cambio de régimen.

Hasta el cierre de esta edición, se desconocía el paradero del ayatolá Ali Jamenei, mientras Irán reportó ataques con misiles contra países árabes que albergan instalaciones militares estadounidenses —entre ellos Baréin, Kuwait y Qatar—, lo que incrementa la incertidumbre sobre una posible expansión del conflicto en la región.

