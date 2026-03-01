Interpol detiene en Colombia a sospechosos por homicidio de hombre desaparecido en Renca

Una investigación iniciada por la desaparición de un hombre en la comuna de Renca culminó con la detención en Colombia de dos ciudadanos acusados de homicidio, en un operativo coordinado internacionalmente por la Policía de Investigaciones (PDI) y organismos policiales del país cafetero.

Los sospechosos, de 38 y 42 años, fueron capturados en la ciudad de Pereira, luego de que las diligencias permitieran establecer su paradero tras haber abandonado Chile de manera clandestina, según confirmaron autoridades policiales.

El caso se remonta a julio de 2024, cuando un chileno de 42 años fue reportado como desaparecido. Con el avance de la investigación de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la hipótesis inicial de secuestro fue descartada, pasando la causa a ser indagada como homicidio.

El fiscal de la Fiscalía ECOH, Christian Toledo, explicó que en diciembre pasado se formalizó en ausencia a tres ciudadanos colombianos por este delito, y que la Corte de Apelaciones de Santiago autorizó la extradición de los imputados, proceso que ya se encuentra en marcha tras la captura de dos de ellos.

Desde Interpol Santiago, el comisario Enrique Gutiérrez detalló que los acusados salieron del país por un paso no habilitado poco después del crimen, lo que motivó la emisión de notificaciones rojas que permitieron activar su búsqueda internacional y posterior detención en Colombia.

Ambos detenidos permanecen recluidos mientras se desarrollan los trámites de extradición activa, en coordinación entre la PDI, tribunales chilenos y autoridades colombianas, con el objetivo de que enfrenten a la justicia en Chile.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Antisecuestro, señaló que el crimen ocurrió tras una reunión social con la víctima y destacó el trabajo colaborativo entre policías de distintos países, subrayando que este tipo de coordinación demuestra que “no existen escondites para quienes cometen delitos y buscan evadir la justicia”.

