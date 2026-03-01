Carabineros activa plan “Ruta Segura” ante masivo retorno vehicular de marzo

Ante el masivo retorno de veraneantes programado para este lunes, Carabineros anunció la implementación del plan “Ruta Segura”, un operativo especial destinado a reforzar la seguridad vial en todo el país, con especial énfasis en los accesos a Santiago y la Región Metropolitana.

El despliegue contempla un aumento significativo de controles vehiculares, patrullajes motorizados y el uso de herramientas tecnológicas para fiscalizar la documentación, antecedentes de los ocupantes y las condiciones técnicas de los vehículos que transiten por las principales carreteras.

El teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito, explicó que habrá presencia policial en rutas hacia capitales regionales y accesos a la Región Metropolitana, destacando que el objetivo es realizar un control integral que permita prevenir accidentes y detectar infracciones.

Entre los puntos con mayor vigilancia se encuentran las rutas 78 y 68, donde se reforzarán tanto las vías primarias como secundarias, además de una coordinación con las concesionarias para facilitar el flujo vehicular y reducir riesgos.

En cuanto a las cifras, Carabineros informó una disminución de 15 personas fallecidas, equivalente a una baja de 5,3% en comparación con el mismo período del año pasado. No obstante, la institución enfatizó que el desafío es mantener esta tendencia positiva.

Las autoridades advirtieron que las principales causas de accidentes siguen siendo la velocidad imprudente y la falta de atención a las condiciones del tránsito, por lo que insistieron en la conducción responsable y el respeto a las normas.

Asimismo, Carabineros reiteró el llamado a peatones y conductores a adoptar conductas seguras, recordando que cruzar por lugares no habilitados es la tercera causa de fallecidos en siniestros viales, por lo que instaron a utilizar pasarelas y cruces establecidos para evitar situaciones de riesgo.

PURANOTICIA