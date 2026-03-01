Emiten aviso meteorológico por nubes con características tornádicas en el sur del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso ante un escenario de inestabilidad atmosférica que podría afectar este domingo 1 de marzo al sur del país, con la posible formación de nubes convectivas con características tornádicas.

Según informó el organismo, la condición se presentaría durante la tarde y el aviso se mantendrá vigente a lo largo de la jornada dominical, debido al potencial desarrollo de fenómenos meteorológicos severos.

Las zonas que podrían verse afectadas corresponden a sectores del valle en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, donde se prevé la presencia de vientos intensos locales, ráfagas arrachadas y tormentas eléctricas.

La DMC explicó que este tipo de aviso se emite cuando se proyectan fenómenos de severidad moderada y potencialmente riesgosos para la población, por lo que se recomienda adoptar medidas preventivas.

En ese contexto, las autoridades llamaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre la evolución del tiempo y evitar exponerse innecesariamente a situaciones de peligro, especialmente en zonas abiertas o vulnerables.

Las nubes convectivas son formaciones verticales que se originan cuando el aire cálido y húmedo asciende rápidamente, generando inestabilidad atmosférica capaz de provocar precipitaciones intensas, descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Cuando se habla de características tornádicas, se refiere a la posibilidad de rotación en estas nubes, lo que podría generar remolinos de viento intensos. Sin embargo, ello no implica necesariamente la formación de un tornado, sino un entorno propicio para fenómenos localizados de ese tipo.

PURANOTICIA