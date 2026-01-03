Partido Comunista acusa agresión “criminal y salvaje” de Estados Unidos

El Partido Comunista de Chile (PC) condenó con dureza la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela, calificándola como una “agresión criminal y salvaje”, y exigió al Gobierno de Donald Trump que se resguarde de manera irrestricta la vida del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

A través de una declaración pública, la colectividad señaló que la acción militar estadounidense constituye un hecho de extrema gravedad, no solo para Venezuela, sino para toda América Latina, advirtiendo que este tipo de intervenciones amenazan la paz y la estabilidad regional. “Se trata de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente”, afirmó el partido.

El PC expresó además su solidaridad con el pueblo venezolano, con las familias de las víctimas fatales y con quienes han resultado afectados por los ataques. En ese marco, recordó la experiencia histórica de Chile frente a la intervención extranjera, advirtiendo que este tipo de acciones buscan vulnerar la soberanía de los pueblos y apropiarse de sus recursos naturales y energéticos.

En la declaración, el partido emplazó directamente al Gobierno de Chile a pronunciarse “con extrema urgencia” frente a la situación y exigió la convocatoria inmediata de la CELAC, así como la intervención de las Naciones Unidas, para frenar lo que calificaron como una peligrosa escalada de violencia en un continente declarado Zona de Paz.

Finalmente, el Partido Comunista manifestó su profunda preocupación por el paradero de Nicolás Maduro, exigiendo garantías sobre su integridad física. En ese contexto, recordó el intento de secuestro contra el exmandatario Hugo Chávez, calificándolo como un crimen internacional, y advirtió que el actual Gobierno estadounidense “ha declarado la guerra no solo a Venezuela, sino también a los pueblos del mundo”.

PURANOTICIA