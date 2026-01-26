Partido benéfico en La Florida termina con dos sujetos asesinados tras ataque a balazos

Dos hombres fueron asesinados a tiros la noche de este domingo en la Villa O'Higgins de La Florida tras realizarse un partido de fútbol a beneficio de las personas damnificadas de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

Las dos víctimas, ambos adultos jóvenes, fueron atacadas a disparos en reiteradas ocasiones por desconocidos y por razones que aún se investigan.

El fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Sergio Ortega, informó que "de los fallecidos, uno de ellos presenta al menos 27 impactos balísticos, mientras que el otro más de ocho, los cuales darían cuenta de la participación de más de un tirador".

Tanto Fiscalía como la Policía de Investigaciones trabajaron en conjunto en el sitio del suceso para determinar lo sucedido y los posibles responsables.

Se reveló, además, que el doble homicidio ocurrio en plena vía pública, y que las dos víctimas habrían ingresados sin vida al Hospital Eloísa Díaz de La Florida.

