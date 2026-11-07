Paro en Cesfam de Puente Alto seguirá hasta concretar resguardo policial

El vocero de la Asociación de Funcionarios de Salud de Puente Alto, Jesús Montealegre, confirmó que el paro en los Cesfam de Bajos de Mena se mantendrá hasta que se concrete la instalación de los dos puntos fijos de Carabineros anunciados ayer por el alcalde Matías Toledo y el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.

En conversación con Radio Cooperativa, el dirigente sostuvo que la movilización continuará pese al acuerdo alcanzado con la Delegación Presidencial Metropolitana, mientras no se materialice la medida de seguridad comprometida para los centros de salud Cardenal Raúl Silva Henríquez y Karol Wojtyla.

Montealegre agregó que “en los ocho Cesfam adheridos a la movilización y más otros centros más pequeños que realizan algunas labores más específicas en salud primaria: todos los centros se encuentran adheridos y todos están funcionando bajo la modalidad de turnos éticos".

La movilización comenzó el viernes 6 de noviembre, luego de los episodios de violencia registrados en los centros de salud de Bajos de Mena. Con ello, los funcionarios completan este sábado su segundo día de paro, mientras esperan que se concrete la instalación de los puntos fijos de Carabineros.

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