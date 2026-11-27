El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió la gestión del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y manifestó su confianza en que la acusación constitucional presentada en su contra será rechazada, al sostener que el libelo carece de fundamentos constitucionales y legales.

“Nosotros estamos convencidos que los argumentos, y así se han ido viendo durante la semana, son lo suficientemente claros como para mostrar que no hay ningún fundamento constitucional ni legal para acusar constitucionalmente al ministro Rabat", comentó.

El vocero del Ejecutivo aseguró que “estamos convencidos que los parlamentarios, que son libres para votar como ellos estimen, sin embargo, sabrán cumplir con su juramento o promesa de hacer respetar la Constitución, de hacer cumplir la Constitución".

“Estamos muy confiados, no siempre seguros, porque los votos se cuentan cuando se aprieta el botón, pero sí estamos muy confiados que los argumentos de la defensa son lo suficientemente sólidos como para esperar un rechazo de la acusación constitucional", agregó Arenas.

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