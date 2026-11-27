El Juzgado de Garantía de Coquimbo dejó este viernes sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por peligro de fuga al exalcalde de la comuna, M.A.P.P., imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de asociación ilícita, fraude al fisco, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el marco del denominado «Pirata Gate».

Estos ilícitos habrían sido perpetrados entre los años 2016 y 2020.

En la audiencia de formalización, que se extendió por tres jornadas, el juez Darío Díaz Peña y Lillo fijó una caución (fianza) de $140.000.000 y el arresto domiciliario total y arraigo nacional en el caso de que el exjefe comunal deposite dicho monto en la cuenta del tribunal.

En la causa, el tribunal decretó la misma medida cautelar del exadministrador municipal P.M.R.Z., imputado por los delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno; el exjefe de Gabinete J.C.R.P., la exdirectora del Departamento de Desarrollo Comunitario C.A.W.C., y el exadministrativo C.L.T.F. imputados por fraude al fisco, con cauciones de entre $8.000.000 y $60.000.000.

Asimismo, el magistrado Díaz Peña y Lillo acogió las cautelares solicitadas por la fiscalía, con el acuerdo de las partes, para otros seis imputados por fraude al fisco, decretando su arresto domiciliario (total o parcial nocturno) y arraigo nacional. Además, fijó en seis meses el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, entre enero de 2019 y junio de 2021, funcionó al interior de la Municipalidad de Coquimbo una organización liderada por el entonces alcalde M.A.P.P., e integrada por el administrador municipal P.M.R.Z., la directora de Desarrollo Comunitario C.A.W.C., el jefe de gabinete J.C.R.P., el administrativo de alcaldía C.L.T.F. y otros seis funcionarios y prestadores de servicios, quienes se concertaron para disponer y asignarse fondos públicos sin causa legal.

Montos que se pagaron con cargo a la cuenta de prestaciones de servicios de programas comunitarios, honorarios, pago de horas extraordinarias no trabajadas y la doble remuneración de funciones, generando un perjuicio a las arcas municipales de, al menos, $398.242.913.

En el caso del cohecho y soborno, entre julio de 2019 y abril de 2021, el administrador municipal P.M.R.Z. recibió mensualmente dinero por parte del funcionario A.M.R.P., a cambio de que visará los informes sobre actividades que no realizaba y que le permitían el cobro de honorario por dicha función.

Respecto a la negociación incompatible, entre octubre y noviembre de 2020 el alcalde M.A.P.P., intervino en dos ocasiones para aumentar los ingresos de su entonces conviviente, con quien formaba una comunidad patrimonial y, en diciembre de 2020, contrajo matrimonio.

Primero, la nombró en jornada completa y duplico su remuneración de $846.366 a $1.692.732 mensuales y, luego, prorrogó su contrata para 2021. El aumento total para la comunidad patrimonial alcanzó los $10.156.392. Además, la pareja adquirió, en comunidad, un inmueble por $142.103.859.

En cuanto al enriquecimiento ilícito, entre diciembre de 2016 y octubre de 2019, el entonces alcalde M.A.P.P. obtuvo un incremento patrimonial injustificado de, al menos, $57.205.952, correspondiente a abonos de origen no acreditado, como transferencias de terceros, depósitos en efectivo y cheques. Así también, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, ocultó el origen de los fondos ilícitos retirándolos del sistema bancario en efectivo y, mediante, un cheque a la orden de su madre, que luego invirtió parte en la compra de un inmueble.

En la audiencia, el Ministerio Público apeló verbalmente la resolución que ordenó la prisión preventiva por peligro de fuga del exalcalde y del exadministrador y no por constituir la libertad de los imputados un peligro para la seguridad de la sociedad; petición que fue acogida por el tribunal, por lo que los imputados quedaron detenidos en tránsito, a la espera de que el recurso sea visto y resuelto por la Corte de Apelaciones de La Serena.

PURANOTICIA