Los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social suscribieron este viernes un acuerdo con la Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), para el reajuste de remuneraciones del sector público 2027. El entendimiento se alcanzó tras un proceso de negociación encabezado por los ministros Jorge Quiroz y Tomás Rau.

Entre sus principales contenidos, el acuerdo contempla un reajuste general de 4,6% nominal en dos etapas: 2,3% a partir del 1 de diciembre de 2026 y 2,3% a partir del 1 de septiembre de 2027.

El acuerdo además incluye un bono especial por término de negociación y otras medidas para mejorar las condiciones laborales.

En los próximos días, el Ejecutivo ingresará al Congreso el proyecto de ley que materializa el acuerdo, con el propósito de que su tramitación permita que los beneficios lleguen oportunamente a las y los trabajadores del Estado.

“Quiero valorar el diálogo que tuvimos con la Mesa del Sector Público. Fue una negociación seria, respetuosa y de buena fe, y agradezco a todos los dirigentes su disposición para llegar a este acuerdo”, resaltó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En tanto, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau señaló “este acuerdo es una señal clara: cuando hay voluntad de diálogo, es posible mejorar las condiciones de los trabajadores del sector público con la responsabilidad que exige el cuidado de los recursos de todos los chilenos”.

“Agradecemos a las organizaciones sindicales por sentarse a la mesa con una mirada de país y poner el acuerdo por delante de las diferencias. Para este ministerio, el diálogo social no es una consigna: es una forma de trabajar, y seguirá siendo un pilar de nuestra gestión”, agregó.

Desde la Mesa del Sector Público, sus representantes valoraron el acuerdo alcanzado. Laura San Martín, representante de la Mesa, señaló que “para los trabajadores del sector público significa que vamos a recuperar el IPC, porque el IPC de diciembre a noviembre está en el 4,6. Significa un aumento o, por lo menos, recuperar el poder adquisitivo. Eso es lo importante”.

“No tuvimos un reajuste real, pero sí recuperamos el poder adquisitivo; eso quiere decir que estamos recuperando lo que se está perdiendo en la economía”, aseguró.

En tanto, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, indicó en el marco de la firma del acuerdo que “ratificamos que la central es una interlocutora con todos los gobiernos. Por tanto, nosotros nos sentamos en la mesa, esta vez con el sector público de la CUT, y la propuesta y las contrapropuestas que entregó el Gobierno dieron satisfacción a la mayoría de los integrantes de esta mesa”.

“Por tanto, nosotros como organización somos garantes de este acuerdo, el cual se va a ir al Parlamento con la firma de la mayoría de las organizaciones negociadoras del sector público afiliadas a la CUT, lo que da cumplimiento a la responsabilidad sindical que tiene esta central”, añadió.

José Pérez Debelli, presidente de la ANEF, destacó la indemnidad de las y los dirigentes sindicales. “Es un trabajo y en esa línea toda autoridad tiene que respetarlo. Creo que es fundamental destacarlo, porque entrega un proceso de diálogo permanente y de continuidad, ya que estas mesas son de continuidad, indistintamente del gobierno de turno”, indicó.

(Imagen: Ministerio de Hacienda)

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