Paro de conductores de la empresa RBU Santiago afecta a 50 recorridos del sistema RED

El Sindicato de Conductores de la empresa RBU Santiago anunció un paro de actividades este martes, tras el fracaso de la negociación colectiva.

La paralización afecta a 50 recorridos del Sistema RED en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Quilicura, Pudahuel y Maipú.

En un comunicado, el sindicato informó que "la huelga se hace efectiva porque nos reunimos con la empresa RBU Santiago los pasados martes 12 y jueves 14 de agosto en el contexto de la mediación obligatoria, sin lograr acuerdo".

En el movimiento participan unos 300 trabajadores.

Los conductores se reunieron en el sector de la estación Escuela Militar, en Las Condes, con el fin de exigir que la empresa acepte sus exigencias de aumento de sueldos y mejores condiciones de trabajo, además de un bono por término de conflicto.

Además, el sindicato denunció algunos abusos laborales como el no respeto al horario de almuerzo ni días de descanso. Asimismo, no contarían con vacaciones.

"Nos quitan la quincena cuando uno se enferma y presenta una licencia médica", agregó la organización de los trabajadores en huelga.

Los recorridos más largos afectados por la paralización son 401, 402, 403, 404, 412, 414e, 415e, 418, 421y, 422c, 425, 428, 428e, 429, 429c, 430, 430y, 435 y 444.

En tanto, las líneas de acercamiento son A estos se suman los recorridos B05, B06, B11, B12, B15, B21, B22, B27, B31N, B35 y B43; y C02c, C03, C03C, C05, C06, C06C, C07, C09, C10e, C11, C13, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C22, C27, C28, C30e, C33c, C37 y C37.

