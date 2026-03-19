Parlamentarios RN se reúnen con ministro del Interior para abordar la situación migratoria y presentar propuestas

Las bancadas de diputados y senadores de Renovación Nacional se reunieron en La Moneda con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, para abordar la situación migratoria y presentar propuestas para fortalecer el control fronterizo y ordenar el ingreso de extranjeros.

En la instancia participaron la presidenta del Senado, Paulina Núñez; los jefes de comité María José Gatica y Andrés Longton; junto a los parlamentarios Camila Flores, Andrea Balladares, Rojo Edwards, Miguel Becker y Eduardo Durán.

Durante el encuentro se revisaron iniciativas legislativas para enfrentar la migración irregular y sus efectos en seguridad.

Al respecto, Gatica, afirmó que “la migración hay que enfrentarla con unidad, con decisión y con sentido de urgencia. Chile necesita fronteras seguras, reglas claras y un Estado que haga cumplir la ley. Aquí no se trata de cerrar los ojos frente a una realidad que ha golpeado con fuerza a muchas comunas del país, sino de ordenar la casa, frenar el ingreso irregular y darles seguridad a los chilenos”.

En la misma línea, Longton destacó que RN ha impulsado el proyecto que tipifica el ingreso clandestino y llamó a concretar estas medidas con mayor celeridad, criticando el lento avance en la administración del expresidente Gabriel Boric. Asimismo, enfatizó la necesidad de agilizar las expulsiones, optimizando recursos en un contexto de estrechez fiscal.

La senadora Flores valoró las primeras acciones del Ejecutivo, señalando que el gobierno del Presidente José Antonio Kast ha mostrado un enfoque coordinado en seguridad, con medidas administrativas y operativas como el “escudo fronterizo”, que ya evidencian resultados concretos.

Miguel Becker, en tanto, subrayó el carácter positivo de la reunión y la disposición de RN a colaborar con el Ejecutivo para avanzar en temas prioritarios como migración y seguridad, destacando que el éxito del gobierno debe traducirse en beneficios para el país.

Por su parte, el subjefe de bancada de diputados, Eduardo Durán, valoró el espacio de diálogo y reiteró el respaldo a las medidas en curso, junto con insistir en acelerar la agenda legislativa en seguridad. Además, planteó la necesidad de adoptar apoyos frente al impacto económico internacional —especialmente en combustibles y transporte— para proteger a los sectores más vulnerables durante el invierno.

INICIATIVAS ANALIZADAS

Entre los temas abordados destaca el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino, actualmente en segundo trámite en el Senado y cuya priorización fue solicitada al Gobierno.

También se propusieron medidas para sancionar la contratación y transporte de migrantes irregulares, reconocer condenas extranjeras como reincidencia y restringir beneficios fiscales a quienes no cuenten con residencia regular.

A ello se suman iniciativas para fortalecer los procesos de expulsión, regular el sistema de refugio y revisar normas sobre nacionalidad.

En el plano administrativo, se enfatizó el refuerzo del control fronterizo, la coordinación institucional y la implementación de mayores exigencias de identificación en el transporte interurbano.

Finalmente, reiteraron que la seguridad y el control migratorio son prioridades urgentes, por lo que insistieron en avanzar con rapidez en una agenda integral que combine medidas legislativas y administrativas.

PURANOTICIA