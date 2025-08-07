Parlamentarios oficialistas recurren a Contraloría por consulta para cambiar nombre de Av. Salvador Allende en San Miguel

Los parlamentarios Gael Yeomans (FA), Daniel Melo (PS) y Lorena Pizarro (PC), junto con las concejalas Viviana Llambías (FA) y Carla Santana (PC) presentaron un oficio ante la Contraloría General de la República por la consulta ciudadana que busca cambiar el nombre de la Avenida Salvador Allende en la comuna de San Miguel.

“La alcaldesa Carol Bown está justificando el cambio de nombre por una consulta engañosa. Vecinos y vecinas se preguntan cómo y cuándo se realizó, porque nunca fueron consultados”, manifestó Yeomans.

Junto con ello, explicó que quieren que el ente fiscalizador “transparente el financiamiento de esta consulta, si se utilizaron funcionarios municipales y cuál fue la metodología. No puede ser que, por un gusto antojadizo, Carol Bown se salga con la suya y termine afectando a toda la comunidad”.

En tanto, la concejala Llambías sostuvo que “participaron solamente 702 personas, lo que representa tan solo el 0,4% del universo de habitantes de la comuna”.

Por su parte, el diputado Melo acusó que “este instrumento, que a todas luces tiene altos niveles de opacidad, busca justificar un capricho ideológico y negacionista de la alcaldesa Bown. Esperamos que Contraloría aclare el uso de recursos y el mecanismo que se usó para realizar esta consulta llena de grises”.

La consulta ciudadana fue impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI), quien entregó los resultados en el consejo municipal, los cuales arrojaron que el 82% se mostró partidario de volver al antiguo nombre de Salesianos.

En su cuenta de X, la jefa comunal había expresado "en un ejercicio democrático y participativo, quienes viven en la calle Salvador Allende (ex Salesianos) expresaron su opinión a través de una consulta ciudadana, manifestándose por amplia mayoría a favor de que la calle vuelva a llamarse Salesianos, como ha sido gran parte de la historia de la comuna de San Miguel".

