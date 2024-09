Parlamentarios oficialistas reaccionan a querella anunciada por Andrés Chadwick y afirman que "por ningún motivo hay injurias"

"Está en su pleno derecho". Esa fue la expresión más repetida durante la tarde de este martes por varios parlamentarios que comentaron la querella anunciada por el exministro del Interior, Andrés Chadwick.

La demanda penal, que se dirige contra diputados de los partidos PC, FA, PS y la DC, busca que se investiguen posibles delitos de injurias y calumnias, al haber sido acusado "falsamente" en las acusaciones constitucionales presentadas contra los ministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.

En su declaración escrita, la exautoridad sostiene que ser mencionado en los libelos refleja "una intencionalidad política con el fin de involucrarme maliciosamente en el llamado «Caso Audio», a pesar de que no existe ningún antecedente que lo respalde, como ya ha sido informado por el Ministerio Público".

Ante estas declaraciones, el jefe de bancada del PS, diputado Daniel Melo, uno de los firmantes de la acusación contra los jueces, aseguró que "no existe ninguna injuria en el libelo que presentamos".

“Lo que se relata allí son hechos conocidos por la opinión pública, que son parte además de una investigación que lleva adelante el Ministerio Público contra el señor Hermosilla”, sostuvo.

El legislador emplazó a Chadwick a que “concurra a tribunales y le explique a todo el país cuáles son sus vínculos concretos con el señor Hermosilla. Compartían secretaria, compartían contador y comparten un extenso historial de chats y de vinculaciones que la verdad queda mucho en duda”.

“Acá lo que existe es un juicio político en relación a las actuaciones de la ministra Vivanco, a un notable abandono de deberes y por ningún motivo hay injurias. Tendrá que demostrarlo en tribunales. Yo esperaría que el señor Chadwick dé la cara, más allá de las declaraciones que hace a través de declaraciones escritas”, sostuvo.

Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC), dijo en 24 Horas que “en esa acusación constitucional que se presentó ayer, son los chats del propio Hermosilla, son los chats que tuvo por ejemplo Hermosilla también con el ministro de la Corte Suprema Matus, los que ponen el nombre de Chadwick en esos chats y en esas comunicaciones”.

“Acá simplemente lo que se ha hecho en esa acusación constitucional es un relato exacto de los hechos. ¿Por qué Hermosilla lo nombró tanto? ¿Por qué el ministro de la Corte Suprema nombró tanto a Chadwick? Esa es una explicación que tienen que dar tanto Matus como Hermosilla, pero el exministro Chadwick está en su legítimo derecho a presentar las acciones que a él le parezcan pertinentes”, complementó.

El legislador DC también emplazó al exsecretario de Estado a “que más allá de los comunicados, creo que el exministro Chadwick tiene hoy día la posibilidad real de hablarle a la opinión pública de todo el país y explicar cuál era su vínculo real con Luis Hermosilla”.

El diputado Henry Leal, subjefe de bancada de la UDI, afirmó que “aquí se ha presentado una acusación contra ministros de la Corte Suprema, pero se ha dedicado un capítulo especial para hablar de Andrés Chadwick”.

“Se le acusa ni más ni menos de ser el motor del tráfico de influencias, es decir, se le imputa un delito a una persona que no se puede defender porque no está siendo acusado y, por lo tanto, está en todo su derecho para ir a los tribunales de justicia y restablecer su honor y su reputación”, aclaró.

“Los parlamentarios no somos jueces, no calificamos si un hecho es delito o no, eso es lo que responden los tribunales. Tenemos que ser muy cuidadosos, por lo tanto, Andrés está haciendo uso de su derecho legítimo”, finalizó.

PURANOTICIA