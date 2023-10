Parlamentarios oficialistas acudieron a la Moneda para respaldar a Tohá ante críticas por su gestión en agenda de seguridad: no arribaron los del PC

Un grupo de parlamentarios oficialistas acudió a La Moneda este martes en la mañana para expresar su respaldo a la ministra del Interior, Carolina Tohá, ante los "infundados ataques con respecto a la agenda en seguridad”, según dijeron, sobre todo por la ley de usurpaciones y la norma que sanciona el porte de combustibles en manifestaciones.

“Hemos venido a entregar nuestro respaldo a la ministra Tohá frente a una serie de críticas que no solo consideramos injustas, sino que también cobardes e infundadas, porque se trata justamente de la ministra que más ha hecho para ordenar la migración, ha sido la ministra que más ha aumentando el presupuesto en seguridad y el próximo año vamos a tener un aumento del 5,5% del presupuesto”, apuntó el diputado liberal Vlado Mirosevic.

Además de Mirosevic, asistieron los senadores José Miguel Insulza (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Jaime Quintana (PPD), Paulina Vodanovic (PS) y los diputados de Convergencia Social, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Diego Ibáñez (timonel del partido).

“Lo que ha recibido la ministra, y por eso hemos venido a apoyarla, son ataques infundados que son injustos. No queremos caer en la pelea de quién grita más fuerte, porque eso no es lo que necesita el país en seguridad y hacemos un llamado a la oposición para que ese no sea el tono”, añadió Mirosevic.

No concurrieron a La Moneda los parlamentarios del Partido Comunista, quienes han votado en el Congreso en contra de algunas de las propuestas legislativas del Ejecutivo y que este martes anunciaron que no respaldarán el veto aplicado por el gobierno a la ley de usurpaciones por la mantención de las penas de cárcel.

PURANOTICIA