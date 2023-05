Parlamentarios del Frente Amplio denuncian ante Fiscalía y ofician al Servel candidatura de Karla Añez por el PDG en Arica

Parlamentarios de Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes llegaron hasta la Fiscalía Nacional para denunciar la candidatura de Karla Añes (PDG) al Consejo Constitucional, condenada por tráfico de drogas. Además, oficiaron al Servicio Electoral (Servel) para conocer por qué se autorizó su postulación.

Este viernes, la diputada Catalina Pérez (RD) señaló que "Chile no se merece no solamente candidatos que deban pensión de alimentos, Chile no se merece a candidatos condenados por narcotráfico, Chile no se merece candidaturas que no tengan estándares mínimos de probidad y transparencia".

"Nos parece inaceptable que el Partido de la Gente (PDG) en la lista de inscripción de candidaturas constitucionales haya permitido y le haya mentido a la autoridad pública respecto de los antecedentes de una de sus candidaturas a nivel nacional, sobre esto tienen que existir responsabilidades", enfatizó.

Pérez indicó que "hemos decidido ingresar una denuncia por la mentira a la autoridad pública en la declaración de la candidatura, responsabilidad de la presidencia del partido y de la candidatura, y también oficiar al Servel".

"La ley es sumamente clara: frente a un delito de tráfico de estupefacientes se pierde la calidad de ciudadano, y contrario a lo que ha señalado el presidente del Servel y tal como han afirmado expertos y expertas, para recuperar la calidad de ciudadano se requiere de una medida de autorización expresa del Senado, todo esto sin considerar que ya la sentencia judicial hablaba de una inhabilitación absoluta y perpetua", sumó.

La segunda vicepresidenta de la Cámara Baja sostuvo "¿Qué pasó que el Servel no supo identificar esta evidente falta de requisitos necesarios para la inscripción de la candidatura? ¿Qué pasa que Servel justifica la inscripción? ¿Qué pasa con el PDG que permite que estos sean los candidatos que representen a la ciudadanía, en un proceso que tiene que ser dado con toda la transparencia como es el proceso constitucional?".

"El Servel debió haber revisado los antecedentes de todos y cada uno de los candidatos, para que ningún chileno y chilena se viese expuesto a votar sin conocimiento por un candidato condenado no en una oportunidad, en dos oportunidades por tráfico de estupefacientes", añadió.

La parlamentaria por la región de Antofagasta aseguró que "estamos hablando de un largo prontuario que se dejó pasar. Evidentemente aquí hay responsabilidades por parte del Servel, pero también de parte de los partidos políticos que respaldan estas candidaturas".

