Parlamentarios de la Democracia Cristiana acusan "mezquindad" de partidos grandes que no valoran su "sacrificio" por apoyar a Jeannette Jara

Parlamentarios de la Democracia Cristiana acusaron a los principales partidos del oficialismo de "mezquindad" con la DC en la negociación parlamentaria, después de su "sacrificio" al respaldar a la candidata comunista Jeannette Jara.

Según consigna La Tercera, la DC pide 26 cupos en la elección de diputados, de los 183 disponibles en el pacto. Sin embargo, los partidos grandes del oficialismo estiman que es una cifra desproporcionada, dado que la Falange solo tiene cuatro representantes militantes en la Cámara Baja.

“Sectores del oficialismo están en una postura de no buscar acuerdos con los demás partidos. Están boicoteando. El FA, el PS, el PC invitan por la prensa con brazos abiertos, pero en la negociación aparecen las mezquindades", lamentó el diputado DC Héctor Barría, jefe de bancada.

"Nosotros, por apoyar a Jara, terminamos con el partido quebrado, la OCDA nos dio una mala señal: hemos sacrificado más que lo de ellos, ellos no han sacrificado nada”, añadió Barría.

Por su parte, el diputado y negociador DC Óscar Ramírez expresó que “se nos está acabando el tiempo y no hemos dejado de dialogar, buscando la lista unitaria. Esperamos que los demás partidos entiendan los gestos que la DC ha realizado y se logre un buen acuerdo".

"Hoy los partidos del oficialismo tienen mayor responsabilidad que la DC. Quienes tiene más en una negociación de nueve partidos, son los que tienen que ceder más”, agregó Ramírez, quien también advirtió que “nosotros hemos dicho que es responsable tener un plan B”.

Se trata de la posibilidad de una lista alternativa con otros partidos "chicos" del oficialismo como la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Acción Humanista y el Partido Liberal.

En todo caso, el diputado Ramírez afirmó que “como DC no vamos a quebrar la mesa y no nos vamos a parar hasta el último día”.

PURANOTCIA