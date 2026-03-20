Parlamentarios chilenos del Partido Comunista llegaron a Cuba con ayudas humanitarias

Participantes del convoy de solidaridad con Cuba, entre ellos la senadora y candidata presidencial colombiana Clara López y un grupo de parlamentarios del Partido Comunista de Chile, llegaron a la isla para entregar la primera de las 20 toneladas de ayuda humanitaria.

"Ya llegamos a la isla de Cuba para entregar una tonelada de ayudas humanitarias, medicamentos y elementos de uso cotidiano para millones de cubanos que sufren un bloqueo ilegal e injusto", anunció la candidata presidencial colombiana.

Por su parte, el senador Daniel Núñez confirmó su llegada al país caribeño junto a otros "parlamentarios y dirigentes políticos de Brasil, Uruguay, Colombia y Chile", incluidos los diputados PC Boris Barrera, Luis Cuello y Daniela Serrano, con objeto de "apoyar al pueblo de Cuba en su lucha contra el bloqueo genocida" de Estados Unidos.

En esa línea, a través de sus redes sociales, el senador comunista reivindicó a la atención médica como un "derecho humano que el bloqueo le niega al pueblo de Cuba", agregando una fotografía en la que se vislumbra una "pequeña muestra" de medicamentos como diclofenaco sódico o paracetamol procedentes de Chile.

Este convoy humanitario, organizado por la Internacional Progresista, pretende llevar ayuda humanitaria a La Habana en medio del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Washington, y cuenta con el apoyo de políticos y líderes de izquierda, como el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias, o el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn.

Con esta expedición, el proyecto prevé llevar a la isla más de 20 toneladas de productos de higiene, medicamentos y alimentos mediante barcos por el Caribe y vuelos de carga procedentes de diversos puntos del mundo, como México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido o Francia, entre otros países.

Todos los participantes se encontrarán en el Malecón de la capital cubana, donde el convoy convergerá el 21 de marzo "en un acto de solidaridad con el pueblo cubano".

PURANOTICIA