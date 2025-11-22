Parisi: Un 75% de los votantes del PDG optara por anular o hacerlo en blanco

El excandidato presidencial, Franco Parisi, se refirió al posible destino de los votos del Partido de la Gente (PDG) de cara a la segunda vuelta y aseguró que según un sondeo que realizaron entre sus miembros, “la mayoría -un 75%- va por la opción de votar nulo o en blanco”.

En entrevista con Canal 13 Parisi aseguró que estos resultados se deben “la gente está bastante distante de esta decisión. (...) No está contenta con esta opción de los extremos. Creo que caló hondo lo que pasó con la manipulación de la encuesta”.

En este sentido detalló que “hay una leve ventaja de Kast con respecto a Jara en la distribución de los votos restantes” (el 25%).

“Tienen que hacer la pega los candidatos, es lo que corresponde, no lo digo por soberbia, es lo que corresponde”, agregó.

“Los datos indican que lo más probable es que gane Kast, pero nosotros vemos que la carrera se está haciendo un poquito más difícil para él”, sostuvo.

Sobre los prejuicios o ninguneo en contra de los votantes del PDG, respondió que “es generalizado en los fachos, los comunachos y en gran parte de la ley política en Chile, y es por eso nosotros vamos a seguir creciendo”.

Además, manifestó que desde los comandos de Kast y Jara están llamando a los 14 diputados electos del PDG, asegurando que “están perdiendo el tiempo, no los llamen, no se traten de sacar fotos, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Ellos están muy claros y están muy conscientes de que la unión del PDG los va a llevar a que seamos un eje relevante en la discusión parlamentaria de los próximos cuatro años”.

“No nos tiene que ganar la ansiedad, porque lo que se nos viene ahora es muy importante ver cómo se va a plantear el próximo gobierno, queremos ser aporte en la buena ideas y por supuesto un freno las malas, sabemos que el gobierno entrante va a llegar con soberbia, sea Jara o sea Kast, es normal, lo hizo Boric, lo hizo Piñera, y por lo tanto nosotros vamos a ser el conector con tierra a través de nuestros diputados y nuestro partido”, cerró.

