Parisi señala que ve “muy difícil” que postulación de Bachelet a la ONU prospere: "Estados Unidos es el que manda"

El anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, respaldado por los gobiernos de Chile, Brasil y México, fue recibido con escepticismo por Franco Parisi. El excandidato presidencial del Partido de la Gente advirtió que la expresidenta tiene pocas opciones de éxito en el actual escenario internacional.

En conversación con Radio Cooperativa, Parisi reconoció la trayectoria de Bachelet y el respeto que merece por haber ejercido dos veces la Presidencia de la República, pero señaló que ve “muy difícil” que su postulación prospere. “Ella tiene el apoyo de México y Brasil, pero en estas grandes lides, Estados Unidos es el que manda, porque es el que paga la cuenta de la ONU, principalmente, más que China”, afirmó.

Más allá de la candidatura, Parisi cuestionó la relevancia del organismo multilateral. “Lamentablemente la ONU ha demostrado que no tiene ni dientes, ni garras, ni apoyo económico”, dijo, agregando que su rol ha sido irrelevante en crisis recientes como Venezuela, Gaza o las tensiones entre India y Pakistán. “No veo el aporte significativo. Creo que tiene más imagen que realidad de impacto”, sostuvo, subrayando que su evaluación es “pragmática” y basada en resultados concretos.

El economista también apuntó a un cambio estructural en la gobernanza global. “Hoy el eje está en Estados Unidos, China y Rusia. Veo a la ONU cada vez más desplazada, como otros organismos internacionales”, afirmó.

Pese a sus críticas, Parisi valoró el gesto de Bachelet al aceptar el desafío. “Una figura como ella, con la edad -sin faltar el respeto- y que quiera postular a un cargo tan importante, hay que aplaudirlo”, concluyó.

