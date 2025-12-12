Parisi se reunió con bancada electa del PDG y reiteró llamado a votar nulo en la segunda vuelta

La bancada de diputadas y diputados electos del Partido de la Gente (PDG) sostuvo el primer encuentro presencial para la coordinación política y legislativa junto a la directiva nacional de la tienda y su excandidato presidencial, Franco Parisi.

El presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, calificó el encuentro como “muy grato” y señaló que “estamos trabajando en una jornada maratónica, mañana y tarde. Estábamos viendo temas referente al partido, a la bancada, la organización, proyectos de ley y, en definitiva, temas relevantes para la bancada 2026 del PDG”.

Asimismo, confirmó que tras la elección presidencial de este domingo, “inicio conversaciones con todos los sectores políticos para avanzar en el Chile que todos queremos en el futuro, porque tenemos que preocuparnos de los intereses de la clase media, clase media emergente, emprendedores y el futuro de Chile”.

“Me refiero a conversar con derecha, izquierda, con los demás partidos políticos. Hay interés en el PDG. Hay partidos que desaparecieron, también hay diputados que están interesados en el partido y senadores, pero como lo dijimos, no hemos conversado con nadie hasta después del balotaje”, precisó.

Por su parte, la diputada en ejercicio y reelecta, Pamela Jiles, señaló que “este grupo humano es la bancada que va a ser decisoria en la política nacional chilena en los siguientes años. Aquí está el eje de la balanza para todos los avances, para todas las necesidades que tiene nuestro país. Y seremos probablemente quienes, unidos como nos ven hoy, vamos a definir en un Congreso el rol que nos ha asignado la gente, ser el eje de la política nacional”.

PARISI REITERÓ VOTO NULO

En tanto, Parisi abordó la elección presidencial de este domingo y afirmó que “lo más probable es que gane el candidato Kast, y la suerte que tuvo es que se acortó el tiempo. Él estaba pidiendo tiempo porque cada día que pasa está con más problemas en términos de la votación. Sin embargo, nosotros tenemos que forjar cuál va a ser el rol del PDG. Vamos a votar nulo como principio de partido, es lo que voy a hacer, pero vamos a ser vigilantes permanentes de que no se merme ningún beneficio social, y que los primero donde tienen que hacer el ajuste es en el futuro gobierno”.

“Espero, y voy a hablar con nuestros diputados, para que mandemos un proyecto de ley para que se bajen los sueldos realmente excesivos que hay desde el Presidente y sus ministros, porque la gente la está pasando mal”, añadió.

Respecto al despliegue de la candidata presidencial Jeannette Jara en busca de los votos del PDG, Parisi señaló que “ha hecho un balotaje mucho mejor que Kast. Parece que los cuidados del sacristán están matando al señor cura, en el caso de Kast, y es así. Hemos visto al diputado (José Carlos) Meza, niñito símbolo del Partido Republicano, diciendo chambonadas, y lo más probable es que eso se repita en el gabinete del potencial presidente Kast. Así que ese estilo de cosas, créanme que nosotros lo vamos a sacar al pizarrón de inmediato”.

Frente a las posibilidades de Jara frente a Kast, comentó que “lo veo muy difícil. Siempre existe la posibilidad, pero creemos que las cartas están echadas, y por eso nosotros tenemos un voto nulo muy fuerte”.

En cuanto al rol del PDG en el Congreso, manifestó que “cualquier cosa que ayude a la gente, estamos ahí. Cualquier cosa que esté en contra de la gente, vamos a estar en contra de aquello. No nos perdemos en eso. Sacamos un 20% que son votos que no son míos, son de la gente, que demuestra que el establishment es el que está contento. Y nosotros queremos cambiar eso, y eso se hace con trabajo, con dedicación y cohesión”.

También confirmó que “vamos a hacer todo el intento a través de nuestro presidente del PDG para que Pamela Jiles sea la próxima presidenta de la Cámara de diputados. Estamos dispuestos a conversar con todo el espectro político, porque Pamela es un gran aporte a la política chilena y, claramente, va a ser un sello de que el nuevo PDG llegó para escribir la historia futura política de Chile”.

“Estamos dispuestos a conversar con todos los que tengan los mejores proyectos sociales. Tenemos claramente el distingo entre un acuerdo administrativo con un acuerdo político de largo plazo. Creemos que los proyectos se tienen que llevar adelante uno a uno, enfocándonos principalmente en la gente. Estamos aburridos del establishment y los cariños que se hacen entre ellos”, sostuvo.

Consultado respecto a las acciones de la UDI peleando el cupo de un parlamentario PDG electo, Parisi respondió irónicamente con “¿Existe todavía la UDI?” y manifestó “que vayan a llorar la FIFA. Que hagan lo que tengan que hacer, pero si nos vamos en esa, entonces vamos a revisar todas las mesas. Con el PDG no se juega y ahora estamos mucho más fuertes”.

IMÁGENES

PURANOTICIA