Parisi revela tenso diálogo con Quiroz en medio de negociaciones por plan de Reconstrucción: "La discusión no fue tan simpática"

Los detalles de las tratativas con el Gobierno y las implicancias del plan de Reconstrucción Nacional fueron abordados recientemente por Franco Parisi. El líder del Partido de la Gente (PDG) analizó a fondo el actual escenario de las negociaciones.

Durante una entrevista concedida a radio Duna, el excandidato presidencial evaluó el proyecto gubernamental advirtiendo que "es bastante positivista. Va a ser difícil que se logren las metas que acompañan al informe financiero. Ojalá que asís sea".

En esa misma línea, el dirigente argumentó que el plan constituye "una apuesta un poco atrevida del equipo del ministro Quiroz en términos de su viabilidad, la proyección al 2035 de que se equilibrarían las cuentas, es un poquito osado".

Sobre el impuesto dirigido a las pymes que incluye el texto, el exabanderado aclaró su origen. Según detalló, este tributo "estuvo siempre. Lo conversé personalmente con el ministro Quiroz. Se anunció el día miércoles con toda la bancada nuestra en el Parlamento, al día siguiente al parecer hubo un problema de comunicación o fue una estrategia comunicacional del Gobierno".

Al abordar cómo se han desarrollado los diálogos con la administración central, el representante del PDG destacó el nivel de cohesión alcanzado. Al respecto, aseveró que "estamos trabajando coordinadamente y hasta ahora estamos muy unidos. No fue que nos levantamos un día y dijimos pongámonos de acuerdo, llevamos 45 días trabajando en esta operación".

Pese a este trabajo conjunto, el líder político admitió la existencia de tensiones durante los encuentros con la autoridad, confesando que "la discusión con el ministro Quiroz no fue tan simpática. Hubo momentos donde estuvo a punto de caerse la conversación".

Finalmente, enfatizó el rol que jugó su colectividad para otorgarle una mirada más social a la propuesta original. En este sentido, concluyó que “al paquete entregado por el Presidente Kast le faltaba corazón y nosotros le pusimos corazón, la calle y el dolor de la gente”.

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