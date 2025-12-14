Parisi por segunda vuelta: "Estamos viendo ahora es si Chile es más anticomunacho o más antifacho y eso es malo"

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a la segunda vuelta presidencial.

Al respecto, el economista afirmó que “estamos en la peor elección que puede haber”.

A su juicio, “la decisión que estamos viendo ahora es si Chile es más anticomunacho o más antifacho y eso es malo. No se está votando por el mejor candidato”, declaró en CHV.

“Chile está por una mala senda, en términos de esta dicotomía entre ultraizquierda y ultraderecha, y por eso el PDG sacó una buena bancada y esperamos seguir creciendo”, complementó.

Sobre los resultados de la elección, Parisi proyecta que los nulos superen el 15% de los votos y que el candidato ganador tendrá una diferencia de 10%.

En caso de que salga electo Kast, mencionó que “la luna de miel será muy corta”.

Finalmente, expuso que su idea es quedarse en Chile a contar de marzo para tener una relación más directa con los parlamentarios electos.

