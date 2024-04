Parisi manifestó estar "decepcionado y traicionado" por votación de Rivas en elección de Cariola en la Cámara

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se refirió a la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Este lunes fueron electos Karol Cariola (PC) como presidenta de la Cámara Baja, Gaspar Rivas (PDG) como primer vicepresidente y Eric Aedo (DC) como segundo vicepresidente.

En ese contexto, Parisi manifestó estar “decepcionado y traicionado por el voto de Gaspar Rivas, diputado ojalá pronto ex PDG”.

“Me dijeron de Renovación Nacional que traicionaba e igual lo apoyamos y ahora él le dio el voto, le dio la mesa después de más de 100 años al Partido Comunista, a Karol Cariola que va a ser un desastre, como ha sido un desastre el Gobierno del presidente Boric”, añadió.

Asimismo, sostuvo que hará “todo lo posible para que Gaspar Rivas nunca más sea candidato a diputado, ni menos a senador por el PDG, por eso quiero tomar las riendas del PDG, para que esta actitud del diputado Rivas no se permita más”.

“Es mejor no tener una vicepresidencia que estar encaramándose con el Partido Comunista”, enfatizó Parisi.

Por último, recalcó que la actitud de Rivas “enoja y enrabia a todo el PDG, y claramente tiene impactos para nuestras nuevas elecciones de octubre”.

“Vamos a tomar la rienda del PPG, y una actitud nueva como desobedecer a la democracia digital y hacer pacto con el Partido Comunista no se va a permitir más en el PDG de aquí en más, cuando estemos en la nueva dirección nacional del PDG”, aseguró.

En tanto, el diputado Rivas señaló que Parisi se había comunicado con él por WhatsApp, donde le escribió “‘te vendiste al PC, bueno saberlo’”.

“Yo le quiero decir a Franco que un hombre como Gaspar Rivas no está en venta, no se vende, porque un hombre como Gaspar Rivas, Franco, no tiene precio”, aseveró.

