Parisi hace duro balance a dos meses del Gobierno de Kast: "Demasiada estrella y poco equipo"

El líder y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se mostró crítico sobre los dos meses del Gobierno de José Antonio Kast, aseguró que en el Ejecutivo “están al debe” y cuestionó los desempeños de los ministros del Interior, Claudio Alvarado y Seguridad, Trinidad Steinert.

En conversación con radio Cooperativa, el dirigente político utilizó una analogía deportiva para graficar el escenario actual: "Este es un partido que está perdiendo 6-0 el primer set, o los primeros meses. No veo grandes aciertos. Veo una estructura organizacional bastante difícil de digerir y entender. No era lo que yo esperaba. Si estuvieron preparándose 4 años porque ellos sabían que iban a ganar (...) yo creo que están al debe".

Profundizando en esa misma línea argumentativa, el representante del PDG añadió que "si estuvieron preparándose cuatro años porque ellos sabían que iban a ganar, tenían las lucas para hacerlo con sus equipos, yo creo que están al debe. A mí no me gusta la estructura, de hecho, todavía, en términos futbolísticos, veo demasiada estrella y poco equipo".

Las críticas también tuvieron nombres propios. Al evaluar el desempeño de Claudio Alvarado, el exabanderado presidencial manifestó sus reparos frente a la coordinación del gabinete. "No tiene clara su película con esta nueva incorporación del ministro de Seguridad y el ministro secretario general de la Presidencia. Yo creo que hay un desorden ahí", sentenció.

Por otra parte, la labor de la ministra Trinidad Steinert tampoco quedó exenta de cuestionamientos por parte del líder del PDG, quien advirtió severas fallas en su cartera. "Confundieron emergencia con caos. El asunto de seguridad está completamente un caos. Ya le han mandado los recados a la ministra, que todavía está completamente al debe", aseveró.

Sobre la crisis delictual que atraviesa el país, Parisi fue enfático en señalar la falta de estrategias conjuntas con los jefes comunales: "No vemos un trabajo que esté a la altura de lo que requiere la gente, nosotros estamos con la gente. En realidad, seguimos viendo portonazos, turbazos, asesinatos a diestra y siniestra. No vemos un plan ni una coordinación con los alcaldes. No es lo que nosotros esperábamos y creo que la gente la está pasando muy mal".

Más allá del balance gubernamental, el diálogo radial también abordó el papel clave que jugó el Partido de la Gente en el Congreso Nacional para lograr destrabar el avance del proyecto de Reconstrucción Nacional.

Respecto a las negociaciones legislativas, el excandidato detalló los roces previos: "No fue fácil zurcir las heridas que generó el documento de Hacienda que llegó el día miércoles (...) Afortunadamente yo tenía programada una reunión con el ministro al día siguiente y pudimos enmendar lo que había ocurrido".

La participación de su colectividad, según argumentó, resultó indispensable para modificar el enfoque del proyecto. En ese sentido, precisó que "había que meterle un poquito más de corazón a esta reforma. Esta reforma es muy dura en términos de que sí, hay cambios significativos en la economía, pero yo estoy en desacuerdo, faltaba algo para la clase media y nosotros se lo tratamos de dar".

Asimismo, reveló parte de las advertencias que le transmitió directamente al ministro Jorge Quiroz durante sus encuentros. "Yo le dije al ministro (Jorge) Quiroz que no era bueno para Chile, para la reforma, para los inversionistas y para la visión internacional de los financistas para con Chile, sacar este proyecto de ley con dos votos 'pirquineados'", indicó.

Para concluir su intervención, Parisi relató la recomendación final que le entregó al secretario de Estado para ampliar la base de apoyo parlamentario: "Le dije: por favor, no considere los 90 (votos) que ya tendríamos, sino ojalá tener 100 y abrirse a conversar con la DC y con el PPD. Yo creo en los grandes acuerdos, y si nosotros pudimos abrir la puerta para aquello, bienvenida sea".

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