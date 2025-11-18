Parisi evita comprometer apoyo a Kast o Jara y advierte que “los dos van a ser malos gobiernos”

El tercer lugar obtenido por Franco Parisi en las elecciones, con más de 2,5 millones de votos, lo dejó en una posición clave frente a la segunda vuelta. Sin embargo, el excandidato del Partido de la Gente descartó respaldar a Jeannette Jara o José Antonio Kast, asegurando que “los dos van a ser malos gobiernos”.

En entrevista con radio Biobío, el economista señaló que antes de definir apoyos consultará a sus seguidores. Criticó duramente a las encuestas y a figuras como Alberto Mayol y Roberto Izikson, rechazando que su votación fuera una sorpresa.

“Ahora de nuevo estamos en una encrucijada entre elegir entre facho y comunacho y es malo para Chile”, cuestionó. Añadió que “he visto que no están haciendo absolutamente nada los dos candidatos”, sin descartar votar nulo o blanco.

Respecto de Kast, sostuvo que “hay muchos Kast-hater que nunca van a votar” y que un eventual triunfo del republicano “va a opacar a Kaiser para el 2029”. Según él, “al grupo de Kaiser le conviene que gane Jara (…) La estrategia óptima para Kaiser es que gane Jara para seguir siendo oposición”.

Parisi confirmó haber recibido contactos de ambos comandos: “Una locura, pero son todos muy cuidadosos a través de personas en común. Lo que pasa es que saben que yo soy un bicho raro”. Y añadió: “Me ha llamado un montón de gente, pero yo no contesto. Y no voy a contestar, que se ganen los votos ellos, que se saquen la cresta”.

Sobre los guiños de Jara a sus propuestas, como eliminar el IVA a los medicamentos, afirmó: “Esto es como el marido golpeador (…) siempre después de eso le promete que ‘No, perdona’, ‘que fue el trago’. Pero ella se pagó ocho millones de pesos cuando era ministra”.

De cara al futuro, adelantó que permanecerá en Chile para fortalecer su bancada: “Me quiero quedar en Chile (…) Voy a tener que poner el empeño a eso y voy a tener que estar encima”.

También señaló que “mis nuevos diputados electos saben que para hacerlo bien pórtense bien, sean disciplinados en términos de respetar a la gente, no respetarme a mí”.

Descartó ser ministro en alguno de los dos gobiernos: “Cero posibilidades, yo no estoy buscando pega, si tengo que buscar pega, la voy a buscar yo solito”.

Finalmente, advirtió que el próximo gobierno enfrentará un escenario complejo: “Lo que se viene ahora, independiente que sea Jara o Kast va a ser muy difícil”. Y reiteró: “Los dos van a ser malos gobiernos. En el caso de Jara, van a seguir gastando plata como loco (…) En el caso de Kast claramente va a cortar apoyos sociales”.

