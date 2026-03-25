Parisi cuestiona la estrategia fiscal del Gobierno: "Está bien que se quieran parecer a Milei, pero Chile es distinto a Argentina"

En sus primeras evaluaciones sobre la gestión de José Antonio Kast, el excandidato presidencial, Franco Parisi, lanzó duras críticas a la política de combustibles del Ejecutivo.

En entrevista con CNN Radio, el líder del Partido de la Gente (PDG) declaró que el Gobierno actuó con una “urgencia” innecesaria al trasladar de inmediato el alza internacional al bolsillo de los ciudadanos, sin considerar que se trata de un fenómeno transitorio.

Para Parisi, las medidas fiscales y el aumento de precios constituyen una “bofetada a la clase media”. Argumentó que “las proyecciones del petróleo WTI muestran una tendencia a la baja y el Ejecutivo debió contener el impacto mediante el MEPCO. Esta situación coyuntural es un problema de oferta por lo que ocurre en la guerra. Traspasar esta emergencia es una torpeza porque está dañando a la clase media y a la clase media emergente”, sostuvo.

El economista también cuestionó la inspiración ideológica del Gobierno: “Está bien que se quieran parecer a Milei, pero Chile es distinto a Argentina en todos los conceptos”.

En esa línea, pidió coherencia y austeridad en el aparato estatal: “El líder del país debe hacer el gesto de bajarle el sueldo a todos sus funcionarios y que nadie gane más de 5 millones de pesos. No puede ser que el cabro que maneja el Uber pague los costos de la crisis, pero las autoridades sigan con sueldos de 8 o 10 millones”.

Respecto al rol del PDG en el Congreso, Parisi reafirmó su independencia de los bloques tradicionales: “A nosotros nos interesa la gente, no la discusión de la elite entre izquierda y derecha. No estamos por revanchismos ni ‘fachos’ ni ‘comunachos’”. Explicó que el apoyo a proyectos dependerá de su impacto social, como ocurrió con la inclusión del transporte escolar en los subsidios.

CASO BACHELET

Consultado sobre el retiro del respaldo oficial a la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU, apuntó contra el Presidente Kast: “Esta decisión representa un fracaso de la Cancillería y la diplomacia chilena... es algo totalmente unilateral, una apreciación que no se condice con la realidad”.

Aunque no se opone a la postulación, Parisi aclaró que el financiamiento no debe provenir de fondos públicos: “Si una persona de esa estatura quiere postular a un premio laboral, yo creo que no hay que restarse, pero sin recursos públicos. Que el financiamiento lo levante la misma candidata”.

Finalmente, el líder del PDG llamó a la “humildad” del gabinete y a un diálogo más fluido con las bancadas parlamentarias, advirtiendo que “la crisis de los combustibles podría escalar hacia una movilización social mayor si no se corrige el rumbo”.

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