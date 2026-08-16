Parisi cuestiona a Kast por conflictos en el gabinete: "No tiene liderazgo"

Las diferencias que han quedado expuestas al interior del Gobierno llevaron a Franco Parisi a lanzar una dura crítica contra la conducción del Presidente José Antonio Kast. El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG) aseguró que los recientes episodios protagonizados por integrantes del gabinete reflejan, a su juicio, una falta de liderazgo en La Moneda.

En entrevista con Mesa Central, Parisi abordó especialmente el conflicto entre los ministros Jorge Quiroz y Claudio Alvarado, surgido a raíz del requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional para impugnar un artículo de la megarreforma.

Para el líder del PDG, las diferencias entre integrantes del gabinete debieron ser abordadas internamente antes de transformarse en una controversia pública.

“Se debió arreglar en el despacho presidencial y no por la prensa”, sostuvo.

A partir de este episodio, Parisi dirigió sus cuestionamientos directamente hacia el Presidente y la forma en que, según afirmó, está ejerciendo la conducción de su equipo político.

“Kast no tiene liderazgo (…) A Kast le pegan los ministros, le pega Arturo Squella, le pegan todos. Ahí se demuestra que no hay liderazgo”, afirmó.

El excandidato presidencial también se refirió a los recientes cambios en el Ministerio del Deporte, luego de la salida de Natalia Duco y del subsecretario Andrés Otero.

Respecto de la partida de Duco, Parisi aseguró que se trataba de una “crónica de una muerte anunciada” y cuestionó que el Gobierno no optara por nombrar a otra mujer en su reemplazo.

El dirigente del PDG fue más allá y advirtió sobre la imagen que, a su juicio, está proyectando la administración de Kast en materia de participación femenina.

“De hecho tiene que tener cuidado, porque ya está catalogado a nivel de la cultura pública que es un gobierno muy machista y creo que se equivocó (…) Las tres ministras han salido llorando”, señaló.

De esta manera, Parisi centró sus críticas tanto en el manejo de las diferencias entre los integrantes del gabinete como en las recientes salidas del Ejecutivo, episodios que utilizó para cuestionar directamente el liderazgo presidencial de Kast.

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