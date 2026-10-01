Parisi califica como una "pésima noticia para Chile" la caída del Imacec de agosto y exige mesa de trabajo con la gran minería

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, calificó como una “pésima noticia para Chile” la caída de 1,0% que registró el Imacec de agosto e insistió en su llamado al Presidente José Antonio Kast para convocar a la gran minería e impulsar inversiones y aumentar la productividad del sector.

Respecto a los resultados del Índice Mensual de Actividad Económica, comentó que se trata de una “pésima noticia para Chile en lo económico. El Imacec cayó un 1%, con una caída estrepitosa en la minería de más del 17%”.

Considerando esta nueva caída, el también economista reiteró que el Gobierno debe actuar frente al desempeño del sector y aprovechar el actual escenario del precio del cobre.

“Lo venimos repitiendo hace mucho rato: el Presidente Kast tiene que llamar a una mesa a la gran minería del cobre. Se debe coordinar y hacer esfuerzos para que aprovechemos esta tremenda suerte que estamos teniendo con un precio histórico del cobre”, señaló.

En esa línea, planteó como prioridad “agilizar todos los procesos de inversión para aumentar la productividad en el sector minero”.

“Esas son las medidas que uno espera que se tomen de inmediato”, añadió.

Finalmente, Parisi también destacó el desempeño del comercio, que creció durante agosto, aunque advirtió sobre el impacto que, a su juicio, sigue teniendo el precio de los combustibles sobre la actividad.

“El sector comercio trató de amortiguar con una subida del 2%, pero ojo que el bencinazo sigue impactando. El efecto del combustible es significativo y eso tiene detrimentos en la productividad”, cerró.

PURANOTICIA